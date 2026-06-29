Traian Băsescu, despre criza politică: „Fiecare primește ce vrea. Doar țara nu primește un guvern legitim”

În contextul actualei crize politice, Traian Băsescu arată că toată lumea primește ceea ce vrea, mai puțin țara: „Fiecare primește ce vrea. Doar țara nu primește un guvern legitim. Mai vedem la toamnă!”, spune fostul președinte al României.

Traian Băsescu, despre criza politică: „Fiecare primește ce vrea. Doar țara nu primește un guvern legitim”| Foto: monitorulcj.ro

Blocajul politic este în defavoarea țării, iar în contextul poziționării dure a partidelor politice, România ar putea găsi o ieșire din situație abia în toamnă.

De altfel, la început de iulie va începe vacanța parlamentară.

„Fiecare primește ce vrea. Doar țara nu primește un guvern legitim”, spune fostul președinte Traian Băsescu.

Traian Băsescu, despre criza politică: „Fiecare primește ce vrea. Doar țara nu primește un guvern legitim”

Fostul șef de stat arată, într-un mesaj publicat luni pe pagina de Facebook, că pe scena politică există un „consens”: nici liderii PSD și PNL, nici președintele și nici Parlamentul nu vor anticipate, așa că „fiecare primeşte ce vrea” în afară de țară, care nu are un guvern cu drepturi depline.

„Grindeanu nu vrea anticipate şi nici să fie premier pentru că nu ar trebui să repare dezastrul lăsat de Marcel, să salveze PNRR şi să corecteze angajamentele dubioase din SAFE;

Bolojan nu vrea anticipate, dar vrea să rămână premier interimar pe termen nelimitat. Nu contează că printr-o moţiune de cenzură a primit “ordin constitutional de evacuarte” din Palatul Victoria, el vrea la Palat;

Dan nu vrea anticipate dar vrea ca partidele să-i facă treaba şi să aleagă ele un candidat cu care să se evite anticipatele;

Parlamentul vrea vacanţă şi ar vota orice candidat pentru că nu vrea anticipate, dar nu are un nume de premier desemnat.

În sfârşit consens. Fiecare primeşte ce vrea.

Doar ţara nu primeşte un guvern legitim.

Mai vedem la toamnă!”, notează fostul președinte Traian Băsescu în mesajul citat.

Criza politică din România s-a prelungit după depunerea moțiunii de cenzură, la finalul lunii mai, împotriva Guvernului Bolojan. În ciuda consultărilor repetate, partidele politice nu au ajuns la un consens pentru deblocarea situației și instalarea unui executiv cu puteri depline.

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