O ursoaică a fost împușcată după ce s-a apropiat de locuințe. Cum au explicat autoritățile

O ursoaică de 11 ani a fost împușcată la Brașov, după ce a rămas în apropierea locuințelor și nu a răspuns măsurilor de alungare. Potrivit Primăriei, intervenția a fost necesară pentru siguranța oamenilor.

O ursoaică a fost împușcată după ce s-a apropiat de locuințe. Cum au explicat autoritățile / Primăria Municipilui Brașov- Facebook

O ursoaică de 11 ani a fost împușcată pe strada Jepilor din Brașov, după ce nu a putut fi alungată și a rămas în apropierea locuințelor. Primăria Brașov spune că decizia a fost luată pentru siguranța oamenilor. Autoritățile spun că zona era monitorizată de mai mult timp, după ce mai mulți localnici au reclamat prezența urșilor.

La intervenție au fost găsite două ursoaice. Una dintre ele era însoțită de trei pui și s-a retras în pădure după ce echipele au folosit semnale acustice pentru a o alunga. Cealaltă ursoaică, în vârstă de 11 ani, nu a plecat din zonă și a rămas în apropierea caselor.

„Pentru protejarea locuitorilor și având în vedere riscul pe care îl reprezenta prezența sa constantă în zonă, echipa de intervenție a fost nevoită să ia decizia extragerii exemplarului”, au transmis reprezentanții Primăriei Brașov pe pagina de Facebook a instituției.

Primăria anunță că va continua să monitorizeze zonele în care apar urși și că echipele de intervenție vor acționa ori de câte ori va fi nevoie

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