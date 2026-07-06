Cel puțin 10 morți în atacurile lansate de Rusia asupra Kievului

Cel puțin 10 persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite în urma unui atac masiv lansat de ruși asupra Kievului.

Cel puțin 10 morți în atacurile lansate de Rusia asupra Kievului|Foto: ДСНС України у Київській області

Bombardamentele rusești au ucis cel puțin 10 persoane luni în regiunea Kiev, în ajunul summitului NATO la Ankara.

În capitală, cel puțin nouă persoane au fost ucise și alte 46 rănite, a relatat pe Telegram șeful administrației militare din Kiev, Timur Tkacenko, informează AFP, citată de Agerpres.ro

Cel puțin 10 morți în atacurile lansate de Rusia asupra Kievului

Cel puțin o persoană a murit în districtul Bucea, la periferia Kievului, potrivit șefului administrației militare regionale, Mikola Kalașnik, care a acuzat Moscova că „vizează din nou în mod deliberat civili și infrastructură civilă”.

Într-un comunicat, Ministerul Apărării rus a declarat că a „lansat un atac masiv” împotriva Ucrainei „ca răspuns la atacurile teroriste lansate de regimul de la Kiev împotriva infrastructurii civile de pe teritoriul rus”.

Forțele ruse au atacat „instalații din sectorul militar-industrial, instalații ale complexului energetic și petrolier din Kiev și regiunea Kiev, precum și infrastructura aeroporturilor militare din Dnipropetrovsk, Poltava, Cerkasî, Cernigău și Kiev”, a adăugat el.

Serviciile de urgență ucrainene au raportat că cel puțin 15 clădiri rezidențiale au fost avariate sau distruse la Kiev, între care o clădire cu nouă etaje din cartierul Podilski, unde „salvatorii caută persoane” printre dărâmături, și un depozit din cartierul Obolonski.

Rusia, care atacă Ucraina zilnic de la lansarea ofensivei sale în februarie 2022, a amenințat că va riposta la atacurile masive cu rachete și drone ucrainene, care au vizat Rusia în noaptea vineri spre sâmbătă, în special regiunea Sankt Petersburg.

Săptămâna trecută, atacurile rusești au ucis 30 de persoane și au rănit aproape 100 la Kiev în noaptea de miercuri spre joi, cele mai grave atacuri rusești împotriva capitalei Ucrainei de la începutul războiului.

Armata ucraineană și-a continuat atacurile cu drone împotriva Rusiei. Cel puțin 47 de drone au fost doborâte în noaptea de duminică spre luni în regiunea Leningrad, a anunțat guvernatorul Aleksandr Drozdenko.

Stare de urgență în Crimeea

Orașul Sevastopol, din Peninsula Crimeea, a rămas fără curent electric luni după un atac ucrainean asupra infrastructurii energetice din apropierea orașului, a anunțat guvernatorul local numit de ocupantul rus, Mihail Razvojaiev.

„Instalațiile publice funcționează acum datorită sistemelor de alimentare de rezervă. Specialiștii fac în prezent tot posibilul pentru a restabili curentul electric în locuințe”, a scris Razvojaiev.

Orașul, cu aproximativ 550.000 de locuitori, servește drept bază pentru flota rusă din Marea Neagră.

De câteva săptămâni, armata ucraineană a impus o blocadă energetică asupra Peninsulei Crimeea, pe care forțele rusești au ocupat-o în 2014.

Peninsula a fost plasată în „stare de urgență” la sfârșitul lunii iunie, permițând deblocarea mai multor resurse și deschizând teoretic calea pentru impunerea de restricții asupra populației locale.

Primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, a raportat luni dimineață că 11 drone au fost distruse în timp ce se îndreptau spre Moscova.

Kievul și-a intensificat recent atacurile împotriva teritoriului rusesc și a regiunilor ocupate, vizând în special siturile de producție a energiei, în încercarea de a întrerupe finanțarea Moscovei pentru război.

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