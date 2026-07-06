Bărbat mort în urma unui incendiu de locuință în Luncani: Focul ar fi pornit de la o țigară

Un bărbat a murit, luni dimineață, într-un incendiu care a mistuit o casă în localitatea clujeană Luncani.

Bărbat mort în urma unui incendiu de locuință în Luncani: Focul ar fi pornit de la o țigară|Foto: ISU Cluj

O persoană și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit într-o casă din localitatea Luncani.

Cel mai probabil, spun pompierii clujeni, incendiul s-ar fi produs pe fondul unei neglijențe privind fumatul.

Bărbat mort în urma unui incendiu de locuință în Luncani: Focul ar fi pornit de la o țigară

Pompierii din Turda au intervenit, luni dimineața, pentru a stinge un incendiu izbucnit într-o casă din localitatea Luncani, comuna Luna.

Apelul de urgență a venit în jurul orei 06.30, iar la fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Incendiul s-a manifestat doar în interior, fără extindere.

„Din nefericire, în interior a fost găsit un bărbat decedat”, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj.

Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unei neglijențe privind fumatul, potrivit sursei citate.

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