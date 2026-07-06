  • Flux RSS
Actualitate

Bărbat mort în urma unui incendiu de locuință în Luncani: Focul ar fi pornit de la o țigară

Un bărbat a murit, luni dimineață, într-un incendiu care a mistuit o casă în localitatea clujeană Luncani.

Bărbat mort în urma unui incendiu de locuință în Luncani: Focul ar fi pornit de la o țigară|Foto: ISU Cluj Bărbat mort în urma unui incendiu de locuință în Luncani: Focul ar fi pornit de la o țigară|Foto: ISU Cluj

 

 


O persoană și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit într-o casă din localitatea Luncani.

CITEȘTE ȘI: 
O femeie a murit în urma unui incendiu în comuna clujeană Pălatca. A fost găsită carbonizată.

Cel mai probabil, spun pompierii clujeni, incendiul s-ar fi produs pe fondul unei neglijențe privind fumatul. 


Bărbat mort în urma unui incendiu de locuință în Luncani: Focul ar fi pornit de la o țigară

Pompierii din Turda au intervenit, luni dimineața, pentru a stinge un incendiu izbucnit într-o casă din localitatea Luncani, comuna Luna. 

CITEȘTE ȘI: 
Moarte tragică într-un incendiu la Cluj. Un bărbat a fost găsit carbonizat la câteva ore după stingerea flăcărilor.

Apelul de urgență a venit în jurul orei 06.30, iar la fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Incendiul s-a manifestat doar în interior, fără extindere. 


„Din nefericire, în interior a fost găsit un bărbat decedat”, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj. 

Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unei neglijențe privind fumatul, potrivit sursei citate. 


Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI:

Incendiu la un bloc în Cluj-Napoca. Un bărbat a ajuns în stare gravă la spital.

Incendiu la o casă din Cluj-Napoca. Un bărbat a fost ars și s-a intoxicat cu fum.

Ultimele Stiri
abonare newsletter