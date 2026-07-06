Fake news denunțat de viceprimarul Dan Tarcea: „Nu există niciun proiect aprobat pentru blocuri la Fujikura”

Dan Tarcea demontează informația apărută în spațiul public potrivit căreia pe terenul fabricii Fujikura ar urma să fie realizate blocuri: „Vreau să fie foarte clar: această informație este falsă”, spune viceprimarul Clujului.

Fake news denunțat de viceprimarul Dan Tarcea: „Nu există niciun proiect aprobat pentru blocuri la Fujikura”|Foto: Dan Ștefan Tarcea - Facebook

În contextul informațiilor apărute în spațiul public, conform cărora zona fabricii Fujikura – cartierul Între Lacuri – ar fi vizată de construcția de blocuri, viceprimarul Dan Tarcea demontează știrea falsă și semnalează că nu există niciun demers prin care să fi fost solicitată sau aprobată construirea unui ansamblu imobiliar în acea zonă.

„Fals: nu există niciun proiect aprobat pentru blocuri la Fujikura”, spune viceprimarul Clujului.

Fake news denunțat de viceprimarul Dan Tarcea: „Nu există niciun proiect aprobat pentru blocuri la Fujikura”

În spațiul public a apărut informația că pe terenul fabricii Fujikura, din cartierul Între Lacuri, ar urma să fie construite blocuri.

Însă, după cum semnalează viceprimarul Clujului, Dan Ștefan Tarcea, Primăria nu a vândut, nu a cedat și nu a atribuit terenul pentru un astfel de proiect.

Mai mult, nu există niciun demers administrativ prin care să fi fost solicitată sau aprobată construirea unui ansamblu imobiliar în acea zonă.

„Nu există autorizație de construire emisă pentru blocuri și nu există o decizie prin care un asemenea proiect să fi fost aprobat”, a declarat viceprimarul Dan Tarcea într-un mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Tarcea arată că informațiile false despre dezvoltarea unei zone trebuie clarificate responsabil, iar clujenii au dreptul la informații corecte:

„Înțeleg preocuparea oamenilor din cartier. Tocmai de aceea, atunci când apar informații false despre dezvoltarea unei zone, ele trebuie clarificate rapid, direct și responsabil.

Clujenii au dreptul la informații corecte, nu la zvonuri rostogolite în spațiul public”, a mai adăugat viceprimarul Dan Tarcea.

Reprezentanții administrației locale vor continua să comunice transparent ori de câte ori apar informații false care îi pot induce în eroare pe oameni, a transmis viceprimarul Dan Tarcea.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: