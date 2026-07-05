A murit Constantin Mircea Pătrașcu, unul dintre cei mai apreciați specialiști ai Muzeului Satului. Avea 73 de ani

Doliu în lumea muzeelor. A murit Constantin Mircea Pătrașcu, unul dintre cei mai importanți specialiști ai Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”.

A murit Constantin Mircea Pătrașcu, unul dintre cei mai apreciați specialiști ai Muzeului Satului/ Foto: Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”- Facebook

Constantin Mircea Pătrașcu, unul dintre cei mai cunoscuți specialiști ai Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”, a murit la vârsta de 73 de ani. Anunțul a fost făcut duminică de reprezentanții muzeului, printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a instituției, notează Agerpres.ro.

Născut pe 5 august 1952, la București, Constantin Mircea Pătrașcu și-a dedicat întreaga carieră cercetării etnografice și protejării patrimoniului rural. Timp de peste 40 de ani a lucrat în cadrul Muzeului Satului, unde a coordonat numeroase proiecte de restaurare și relocare a unor monumente de arhitectură tradițională din toate zonele țării. De-a lungul anilor a participat la zeci de campanii de cercetare pe teren, documentând gospodării, meșteșuguri și comunități din toate regiunile istorice ale României.

„Pentru colegii mai tineri, domnul Pătrașcu a fost un mentor. Pierdem un om care a format generații, a transmis meserie și a construit, zi de zi, cu o tenacitate exemplară”, au transmis reprezentanții Muzeului Național al Satului.

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