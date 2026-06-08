Liderul USR Dominic Fritz, după discuția „onestă” cu premierul desemnat: „Dacă pică Guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat”

Negocieri intense cu liderii partidelor politice pentru formarea unui nou Guvern. Totuși, șansele executivului de a trece de Parlament sunt minime: „Dacă pică Guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat”, spune președintele USR, Dominic Fritz, în urma discuțiilor „oneste” cu premierul desemnat.

Liderul USR Dominic Frtiz, după discuția „onestă” cu premierul desemnat: „Dacă pică Guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat”| Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat luni, după întâlnirea cu liderii USR, că este încrezător în privinţa faptului că membrii acestui partid vor susţine în Parlament Cabinetul pe care îl va propune.

Entuziasmul nu este împărtășit însă de reprezentanții USR.

Liderul USR Dominic Fritz, după discuția „onestă” cu premierul desemnat: „Dacă pică Guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat”

„Plec cu speranţă şi evident că îmi doresc ca USR să susţină Cabinetul pe care îl propun”, a declarat, luni, premierul desemnat Eugen Tomca după consultările cu reprezentanții USR.

Totuși, Tomac a admis că există anumite rețineri în privința susținerii noului Cabinet:

„Sper că colegii din USR vor da dovadă de multă responsabilitate. Dincolo de motivele legitime de a-şi exprima rezervele faţă de anumite chestiuni, pe care le-am clarificat, sper, eu plec de aici încrezător, pentru că sunt oameni politici maturi, cu destul de multă experienţă şi oameni care preţuiesc această ţară; cred şi îşi doresc ca România să rămână pe drumul cel bun”, a adăugat Eugen Tomac în urma discuțiilor cu Dominic Fritz.

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În același timp, Dominic Fritz spune că, potrivit declarațiilor premierului desemnat, dacă Guvernul nu va beneficia de susținere în Parlament, a doua propunere va fi de asemenea a unui premier tehnocrat.

Aceste aspecte reflectă un demers cu handicap, cu șanse slabe de concretizare: premierul desemnat Eugen Tomac este conștient de șansele reduse de a găsi susținerea necesară în Parlament.

„Așa am înțeles, că acesta este planul. Dacă pică Guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat”, a declarat liderul USR, Dominici Fritz, după discuția cu Eugen Tomac, potrivit Antena3CNN.

Astfel, Eugen Tomac i-a transmis liderul USR că, în cazul în care nu va obține susținerea partidelor, președintele Nicușor Dan va propune la a doua rundă de consultări tot un premier tehnocrat, potrivit sursei citate.

De altfel, Fritz a apreciat discuția drept una „onestă”:

„I-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui, dar, în același timp, asta este o decizie pe care trebuie să o luăm în forurile statutare ale partidului.

Asta înseamnă că vom avea consultări în următoarele zile în filialele județene ale partidului, vom avea un vot în comitetul politic al partidului. Comitet politic care a decis deja de două ori că, dacă trece această moțiune de cenzură formată între AUR și PSD, atunci nu vom mai putea face o majoritate parlamentară guvernamentală cu PSD. Dar, bineînțeles, așteptăm și lista finală de miniștri și apoi vom lua o decizie”, a transmis liderul USR.

Cu termen limită de 10 zile și 233 de voturi necesare pentru învestire, premierul desemnat Eugen Tomac a început, luni, negocierile cu partidele politice PNL, USR și PSD în vederea susținerii în Parlament a viitorului Executiv.

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