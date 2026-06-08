Premierul desemnat, Eugen Tomac, începe consultările cu PNL, PSD și USR pentru susținere parlamentară

Prim-ministrul desemnat, Eugen Tomac, începe consultările cu liderii PNL, PSD și UDMR pentru a încerca să strângă o majoritate în Parlament care să îi dea votul de validare pentru Guvern.

Premierul desemnat, Eugen Tomac, începe consultările cu partidele parlamentare, luni 8 iunie 2026 | Foto: presidency.ro

Premierul desemnat Eugen Tomac începe, luni, 8 iunie 2026, seria consultărilor politice cu partidele parlamentare, în vederea obținerii susținerii pentru validarea în Parlament a guvernului pe urmează să-l propună.

Potrivit programului transmis duminică de echipa sa de comunicare, premierul desemnat Eugen Tomac se va întâlni luni cu PNL de la ora 11.00, cu USR de la ora 14.00 și cu PSD de la ora 17.00.

Consultările se vor desfășura la sediile formațiunilor politice.

Totodată, premierul desemnat va susține declarații de presă după fiecare rundă de consultări, a precizat echipa de comunicare.

Discuțiile cu formațiunile parlamentare vor continua și marți după un program care urmează să fie comunicat, a mai precizat sursa citată.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi, 4 iunie 2026, pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier.

Potrivit Constituției, candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.

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