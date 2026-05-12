Nicușor Dan: „Varianta unui premier tehnocrat este un scenariu care are șanse”

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține, menționând că varianta unui premier tehnocrat este „un scenariu care are șanse”.

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că nu va desemna un premier fără o majoritate clară în Parlament și că toate partidele, inclusiv AUR, vor fi invitate la consultările oficiale de la Cotroceni.

Nicușor Dan a mai spus că va chema joi sau luni formațiunile politice parlamentare la consultări la Cotroceni. Șeful statului a nu exclude varianta unui premier tehnocrat.

„Cu titlul general, solicitarea mea pe care o s-o am la toate delegațiile de partide cu care ne vom întâlni, pentru oricare din propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociată o majoritate. Ãsta este răspunsul general.

Și, așa cum văd eu din discuțiile preliminare, dacă partidele - și mă aștept să-și păstreze opțiunile pe care le-au expus deja în spațiul public, de fapt de variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține și eu nu o să fac experimente. Și nu cred că e util pentru România să facem experimente în care să propunem premieri și să-i lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate”, a afirmat Nicușor Dan, întrebat dacă mai există varianta desemnării din nou a lui Ilie Bolojan ca prim-ministru.

Șeful statului vrea să obțină în urma acestor discuții cu partidele o propunere de premier și elemente compatibile de program pe chestiunile esențiale care să strângă o majoritate, înainte ca el să desemneze premierul.

Despre varianta unui premier tehnocrat sau a unui guvern format de tehnocrați, Nicușor Dan a precizat: „Este un scenariu care are șanse”.

El a adăugat că are în minte variante de premieri tehnocrați, dar nu le-a avansat.

„În mintea mea, da, dar nu le-am avansat, nu le-am avansat pentru că le voi avansa în momentul în care va exista o formulă majoritară pentru asta”, a explicat șeful statului

Președintele va convoca joi sau luni consultările formale cu partidele și îi va chema și pe reprezentanții AUR.

„Probabil că următoarea rundă va fi de consultări formale. O să chem toate partidele, așa cum spune Constituția”, a subliniat Nicușor Dan.

