Un copil de 5 ani a dispărut în Sibiu. Autoritățile îl caută cu drone, câini și elicopter!

Un copil în vârstă de doar 5 ani este căutat de zeci de polițiști, jandarmi, salvamontiști și voluntari, după ce a dispărut luni seara în extravilanul localității Sebeșu de Jos, județul Sibiu.

Un băiețel de 5 ani este căutat de forțe impresionante de intervenție, după ce a dispărut luni seara într-o zonă din extravilanul localității Sebeșu de Jos, județul Sibiu, conform mesageruldesibiu.ro.

Polițiști, jandarmi, salvamontiști și voluntari participă la operațiunile de căutare desfășurate contra cronometru.

Minorul a plecat de lângă tatăl său și nu s-a mai întors

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Sibiu, dispariția a fost semnalată în data de 11 mai 2026, în jurul orei 19:20, printr-un apel la 112 făcut de tatăl copilului.

Băiețelul, identificat ca TOMA ALEXANDRU ZERSTEA , în vârstă de 5 ani, se afla împreună cu tatăl său într-o zonă cunoscută de localnici sub denumirea de „Ruscă”, în extravilanul localității Sebeșu de Jos. La un moment dat, copilul ar fi plecat într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit.

Semnalmentele minorului:

înălțime aproximativ 1 metru;

păr șaten, scurt.

La momentul dispariției purta:

pantaloni sport gri;

bluză albastră;

adidași albi din pânză.

Polițiștii precizează că minorul nu prezintă semne particulare.

Mobilizare uriașă pentru găsirea copilului

Căutările au fost extinse rapid, iar în teren au fost mobilizate numeroase forțe de intervenție. La operațiuni participă polițiști de ordine publică, criminaliști, luptători SAS, echipe canine specializate, jandarmi, pompieri, echipe Salvamont și voluntari.

În sprijinul echipelor de la sol a fost trimis și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație, iar zona este survolată cu drone dotate cu termoviziune pentru verificarea suprafețelor greu accesibile și împădurite.

Mesaje distribuite pe grupurile locale: „Tot satul îl caută”

Între timp, pe grupurile locale de WhatsApp și rețelele sociale au început să circule apeluri disperate pentru mobilizarea voluntarilor. Potrivit mesajelor distribuite pe grupul „Info Trafic Sibiu”, localnicii au cerut sprijin urgent cu drone, ATV-uri, motociclete, lanterne puternice și voluntari care să participe la căutări.

„Tot satul îl caută de aproape o oră, dar se întunecă și este nevoie urgentă de ajutor”, se arată în mesajul distribuit online. Autoritățile fac apel la orice persoană care poate oferi informații despre copil să contacteze de urgență cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

