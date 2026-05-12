Ovidiu Bic a acceptat o provocare inedită dacă „U” Cluj câștigă Cupa României!

Universitatea Cluj este înaintea celei mai importante săptămâni din istoria clubului: poate câștiga Cupa României pentru a doua oară în istorie și se poate apropia de titlul de campioană.

Finala Cupei României se va disputa miercuri seară, la Sibiu, între Universitatea Cluj și Universitatea Craiova. Meciul din ultimul act va începe la ora 20:00 și promite una dintre cele mai incendiare finale din ultimii ani.

În cazul unei victorii, ardelenii vor adăuga în vitrina clubului al doilea trofeu, la peste 60 de ani distanță de la câștigarea Cupei din 1965. În cazul unui triumf, se va lăsa „rău” pentru unul dintre titularii echipei.

Pariul inedit al lui Ovidiu Bic!

Cu două zile înainte de finală, Ovidiu Bic a făcut un pariu cu unul dintre oamenii care se ocupă de partea de social media a clubului: dacă „U” Cluj va câștiga Cupa României în acest sezon, fotbalistul trebuie să-și vopsească părul alb-negru.

Regulamentul pariului nu se termină aici: părul vopsit trebuie păstrat cel puțin o săptămână, iar la această provocare se pot alătura și suporterii:)

Transferat imediat după promovarea echipei în Superligă, în iunie 2022, Bic este cel mai vechi jucător al Universității din lotul actual, exceptându-i pe cei formați în academia clubului. EL va mai juca pe Cluj Arena cel puțin până în vara anului 2028 după ce a semnat prelungirea contractului în urmă cu două luni.

În cei aproape patru ani petrecuți în alb și negru, mijlocașul de 32 de ani originar din Abrud a strâns peste 150 de meciuri în tricoul „șepcilor roșii” și a marcat de cinci ori, bilanț la care se mai adaugă zece pase decisive.

Înainte de a semna cu „U”, mijlocașul cu peste 250 de partide în Superligă a mai evoluat pentru Liberty Salonta, Bihor Oradea, Olimpia Satu Mare, Gaz Metan Mediaș, Universitatea Craiova, Chindia Târgoviște și Ironi Kiryat Shmona (Israel).

