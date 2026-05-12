Sondaj INSCOP: Germania și Republica Moldova, „frații” preferați ai românilor. Rusia este pe ultimul loc.

Sondajul realizat de INSCOP Research arată că românii continuă să privească favorabil statele occidentale și Republica Moldova, în timp ce Rusia rămâne țara cu cea mai slabă imagine în percepția publică din România.

Germania conduce în topul țărilor percepute de români drept prietene ale României, fiind urmată îndeaproape de Republica Moldova și Franța. | Foto: informat.ro

Germania conduce în topul țărilor percepute de români drept prietene ale României, fiind urmată îndeaproape de Republica Moldova și Franța, potrivit celui mai nou barometru realizat de INSCOP Research.

La polul opus se află Rusia, considerată prietenoasă de mai puțin de o cincime dintre respondenți.

Datele apar în cadrul „Barometrului Informat.ro – INSCOP Research”, ediția a X-a, realizat în perioada 14–21 aprilie 2026 pe un eșantion de 1100 de persoane.

Germania, Republica Moldova și Franța, în topul încrederii

Potrivit sondajului, 71,8% dintre români consideră Germania o țară prietenoasă, aceasta ocupând primul loc în clasament. Republica Moldova urmează foarte aproape, cu 71,1%, iar Franța completează podiumul cu 70,8%.

Pe următoarele poziții se află Uniunea Europeană, percepută pozitiv de 68,9% dintre respondenți, Turcia – 67,3% și Statele Unite ale Americii – 61,9%. China depășește pragul de 50%, fiind văzută drept o țară prietenoasă de 52,7% dintre români, în timp ce Ungaria este considerată prietenoasă de 51,1% dintre participanții la sondaj.

CITEȘTE ȘI:

Ucraina împarte societatea românească

Sondajul arată că Ucraina generează cele mai mari diferențe de opinie în rândul românilor. Doar 48,3% dintre respondenți spun că Ucraina este o țară prietenoasă, în timp ce aproape un sfert o consideră „deloc prietenoasă”.

Potrivit directorului Remus Ștefureac, percepțiile legate de Ucraina sunt influențate puternic de „războiul cognitiv și propaganda specifică”. „Percepțiile sunt aproape împărțite între susținere și ostilitate”, a declarat acesta.

Datele arată că votanții PNL și USR, tinerii și persoanele cu studii superioare sunt semnificativ mai favorabili Ucrainei, în timp ce electoratul AUR și persoanele cu educație redusă manifestă mai multă reticență.

CITEȘTE ȘI:

Rusia rămâne țara cu cea mai mare respingere

Rusia ocupă ultimul loc în clasamentul percepției pozitive. Doar 19,3% dintre români consideră Rusia o țară prietenoasă, în timp ce 45,6% o percep drept „deloc prietenoasă”. Directorul INSCOP susține că neîncrederea față de Rusia rămâne dominantă în societatea românească, însă există un nucleu de simpatie concentrat în special în rândul electoratului AUR și în mediul rural.

„Doar o treime din electoratul AUR simpatizează Rusia, comparativ cu două treimi care consideră Rusia o țară neprietenoasă”, a explicat Remus Ștefureac.

Republica Moldova, percepută mai degrabă ca un spațiu apropiat decât ca un stat extern

Potrivit sociologilor, relația românilor cu Republica Moldova depășește zona strict geopolitică și este influențată de legături culturale și istorice. „Republica Moldova este percepută de români mai degrabă ca un spațiu identitar apropiat decât ca un stat extern obișnuit”, a declarat directorul INSCOP.

CITEȘTE ȘI:

Datele arată că 26,8% dintre români consideră Republica Moldova „foarte prietenă”, iar 44,3% „destul de prietenă”. Sondajul a fost realizat prin interviuri telefonice (CATI), iar marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: