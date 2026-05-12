Clujul, pe harta handbalului internațional. Emil Boc: „Confirmă capacitatea orașului nostru de a atrage evenimente sportive de cel mai înalt nivel”.
Clujul va găzdui două competiții sportive de nivel internațional: Campionatul European de Tineret și Campionatul European de Handbal Feminin. „Sunt două evenimente de anvergură ce confirmă încă o dată capacitatea orașului nostru de a atrage evenimente sportive de cel mai înalt nivel”, spune primarul Emil Boc.|în imagine: Bogdan Voina, președintele Federației Române de Handbal, Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca și Luca Nicolae, secretar general al Federației Române de Handbal, Primăria Cluj-Napoca, 12 mai 2026|Foto: Emil Boc – Facebook
„Cluj-Napoca susține performanța sportivă și ne dorim să avem în continuare aici, acasă, sportivi de cel mai înalt nivel, ca modele de disciplină și determinare pentru noile generații”, a declarat edilul Emil Boc în urma discuțiilor purtate la Primăria Cluj-Napoca cu Bogdan Voina, noul președinte al Federației Române de Handbal și Luca Nicolae, secretar general al Federației Române de Handbal.
Întâlnirea a avut în prim-plan susținerea organizării la Cluj-Napoca a două competiții importante pe harta handbalului internațional: Campionatul European de Tineret, programat în luna iulie, și Campionatul European de Handbal Feminin (Senioare), care va avea loc în luna decembrie.
„În cadrul competiției europene de senioare, Cluj-Napoca va găzdui o grupă preliminară și o grupă principală, confirmând încă o dată capacitatea orașului nostru de a atrage evenimente sportive de cel mai înalt nivel”, a declarat primarul Emil Boc.
Competiții sportive de anvergură, la BT Arena
Cluj-Napoca are deja o experiență consolidată în organizarea competițiilor sportive de anvergură. Orașul a găzduit evenimente precum Fed Cup, Davis Cup, Campionatele Europene de Gimnastică Artistică, meciuri din FIBA EuroBasket, turneul WTA Transylvania Open, precum și alte competiții europene.
În cadrul colaborării constante cu Federația Română de Handbal, BT Arena a găzduit în 2024 Trofeul Carpați Niro, turneu amical de pregătire pentru Campionatul European. Alături de România, la Cluj-Napoca au fost prezente echipele naționale feminine ale Braziliei, Slovaciei, Macedoniei, Elveției și Turciei.
„Orașul nostru rămâne deschis marilor evenimente sportive internaționale și continuăm să promovăm sportul ca parte a unei vieți sănătoase, echilibrate”, a adăugat edilul Clujului.
Handbal european, live la Cluj
Comitetul Executiv al Federaţiei Europene de Handbal a decis să aloce organizarea Campionatului European de handbal feminin din 2026 Cehiei, Poloniei, României, Slovaciei şi Turciei, într-o mişcare menită să ducă handbalul feminin de top pe cât mai multe pieţe europene posibil. Campionatul European - EHF EURO 2026 este programat pentru perioada 3-20 decembrie 2026 şi va fi cel de-al doilea Campionat European de handbal feminin la care vor participa 24 de echipe.
Runda preliminară se va desfăşura cu câte o grupă în fiecare dintre următoarele oraşe: Oradea, Cluj-Napoca, Antalya, Brno, Katowice şi Bratislava. Grupele principale vor avea loc la Cluj-Napoca şi Katowice.
Sălile alese includ, printre altele, Spodek Arena din Katowice, cu o capacitate de 11.000 de spectatori, precum şi BT Arena din Cluj Napoca, având o capacitate de 10.000 de locuri.
