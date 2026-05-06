PSD, fără strategie politică după demiterea Guvernului Bolojan

Social-democrații s-au aliat cu AUR pentru a dărâma Guvernul Bolojan, însă fără nicio strategie clară cu privire la următoriii pași în condițiile în care au aruncat România într-o criză guvernamentală. Reprezentanții partidului condus de Sorin Grindeanu abia urmează să stabilească propunerile cu care vor merge la Cotroceni.

PSD își face strategie, însă doar după ce a demis, cu sprijinul AUR, Guvernul Bolojan.

Miza moțiunii a fost una clară – înlăturarea lui Bolojan. Altfel, social-democrații nu au o strategie coerentă pentru guvernare după ce au aruncat țara în haos.

PSD va avea, miercuri, o serie de ședințe pentru a stabili următorii pași pe care îi va face după ce moțiunea de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan a fost adoptată de Parlament, notează Agerpres.ro

Potrivit unor surse social-democrate, miercuri, de la ora 12:30, grupurile parlamentare reunite ale PSD vor avea o ședință cu conducerea partidului, iar de la ora 13:00 se va reuni online Biroul Politic Național.

Reprezentanții PSD se întâlnesc pentru a decide cu ce propuneri vor merge la consultările ce urmează să fie convocate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

Potrivit surselor citate, PSD este pregătit pentru orice scenariu, iar social-democrații sunt convinși că „după ce trece emoția” de la moțiunea de cenzură, în maximum 10 zile, lucrurile se vor așeza și se va contura o majoritate care să susțină un nou Guvern.

Faptul că PNL a decis să intre în opoziție este considerat de cei de la PSD „o decizie normală și de înțeles”, au mai indicat sursele citate.

După demiterea Executivului, Nicușor Dan a anunțat, într-o scurtă declarație de presă susținută luni seara la Palatul Cotroceni, că va începe consultările pentru formarea unui nou guvern.

Ulterior, după ședința BPN a PNL, Ilie Bolojan anunța că, prin rezoluția adoptată de partid, liberalii vor trece în opoziție.

De altfel, potrivit HotNews.ro, în ședința de marți seară a conducerii PNL, Ilie Bolojan le-a transmis liberalilor că nu va demisiona până nu i se va încheia interimatul.

Liderul PSD Sorin Grindeanu declara, după moțiunea de cenzură, că Ilie Bolojan trebuie să demisioneze, chiar dacă e premier interimar.

