La doar 17 ani, un elev din Cluj a câștigat locul 1 la Campionatul Național de Skanderberg!

Dennis Sârbu are 17 ani, este elev la Liceul cu Program Sportiv din Cluj și, în timpul liber, practică skanderbergul, acolo unde în urmă cu câteva zile a devenit campion național.

Dennis Sârbu este campion național la skanderberg la 17 ani / Foto: arhivă personală

Rețineți acest nume: Dennis Sârbu! În perioada 24-26 Aprilie 2026, băiatul originar din Cluj a participat la Campionatul National de Armwrestling Romania IFA 2026 (Skandenberg) de la Codlea (județul Brașov) și a bifat două performanțe impresionante: Locul 1 la Juniori U-18 - categoria 70 kg Brat Stâng și Locul 3 la Brațul Drept la aceeași categorie.

Cu acest succes, Dennis s-a calificat pentru Campionatul European din perioada 11-15 iunie, acolo unde sunt așteptați peste 400 de concurenți, și pentru International Dracula, care va avea loc în luna august.

Povestea băiatului campion la skanderberg

Succesul lui Dennis de luna trecută nu a fost întâmplător. În urmă cu un an, la aceeași categorie, băiatul a obținut Locul 2 la Campionatul International Armwrestling Dracula tot brațul stâng, tot Juniori U-18, categoria 70 kg și Locul 2 la Campionatul Național Romania Armwrestling din aprilie 2025.

Pentru a afla secretele din spatele succesului său, redacția monitorulcj.ro a luat legătura atât cu Dennis, cât și cu mama sa, Alina, cea care se află permanent în spatele fiului său în drumul spre succes.

„Dennis se antrenează de 4 ani cu antrenor personal la sală, așa a dobândit forța, doar că sala nu îl ajută cu exercițiile speciale pentru skanderberg, astfel că trebuie să facă singur acasă.

Anul trecut a mers la concursuri din pasiune, să își testeze forța cu concurenți mult mai pregătiți, el nefiind absolut deloc pregătit cu antrenamente, și a terminat pe locul 2.

Planuri mari: vrea primul loc!

La început am fost un pic sceptică vizavi de acest sport. Fiind mamă, îmi era frică să nu se accidenteze. Apoi, când am văzut cât este de motivat, cât de mult își dorește i-am zis: Fie, mergem, încerci și vedem ce va fi, dar fără să te vad supărat, să înțelegi că cel mai important este că tu participi și nu contează locul pe care termini.

Nouă ne-a promis că urmează să câștige locul 1 la brațul stâng, e sigur pe el. Are încredere în el, știe cât poate să ducă. Vrea să facă cu cei buni, și mai buni, și mai în vârstă decat el că să își testeze forța, răbdarea, emoțiile și să capete mult mai multă experiență și tehnică”, a spus Alina Sârbu, într-o intervenție pentru publicația noastră.

A dezvăluit secretul său

Întrebat care este secretul din spatele performanțelor sale, Dennis a fost scurt: „Ambiția și continuitatea mă reprezintă!”

Totuși, pentru a ajunge la succes, familia lui Dennis a fost nevoită să facă sacrificii: „Drum, cazare, mâncare, haine – sunt sacrificii, îl sprijinim cu tot ce putem. Nu are niciun sponsor, nici bursa sportivă.”, a încheiat mama băiatului.

