Emil Boc, după căderea Guvernului Bolojan: „Cei care au dat jos Guvernul trebuie să pună ceva în loc!”

Primarul Emil Boc susține că responsabilitatea formării unei noi majorități aparține partidelor care au votat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Emil Boc în timpul declarațiilor susținute pe tema situației politice și a moțiunii de cenzură. | Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

Într-o intervenție la Digi FM, Boc a exclus o nouă alianță a PNL cu PSD și a reiterat că liberalii nu vor guverna alături de AUR.

În cadrul unui dialog cu jurnalistul Lucian Mândruță, Emil Boc a declarat că decizia Partidului Național Liberal este clară după votul moțiunii de cenzură.

„Rezoluția partidului este foarte clară că, în urma votului de astăzi, Partidul Național Liberal separă apele în raport cu PSD”, a afirmat Boc.

Acesta a adăugat că PNL „în nicio situație” nu poate face guvern împreună cu AUR sau cu alte formațiuni pe care le consideră anti-europene.

„Nu dai foc la casă și apoi chemi pompierii”

Emil Boc a susținut că responsabilitatea pentru formarea unei noi majorități revine partidelor care au contribuit la căderea Executivului.

„Din punctul nostru de vedere, responsabilitatea actului de guvernare aparține celor care au dat jos Guvernul. Ei trebuie acum să-și facă majoritatea necesară și să ducă mai departe treburile țării”, a spus acesta.

Primarul Clujului a folosit și o comparație dură pentru a descrie situația politică actuală.

„Nu dai foc la casă și după aceea chemi pompierii după ce casa e arsă”, a declarat Boc.

Boc respinge scenariul lansat de Victor Ponta

Întrebat despre afirmațiile lui Victor Ponta, potrivit cărora întreaga criză politică ar fi fost o manevră pentru înlocuirea lui Ilie Bolojan cu Cătălin Predoiu, Emil Boc a spus că nu împărtășește această opinie.

„Votul din PNL este fără echivoc”, a afirmat acesta, explicând că direcția partidului a fost stabilită încă din urmă cu câteva săptămâni.

Boc a recunoscut că au existat și abțineri în partid, însă a subliniat că acestea fac parte din „sănătatea democratică” a unei formațiuni politice.

Participarea la consultările de la Cotroceni

Deși PNL va merge la consultările convocate de președintele Nicușor Dan, Emil Boc a precizat că acest lucru reprezintă o obligație constituțională, nu un semn că partidul își schimbă poziția.

Totodată, acesta a exclus categoric orice discuție privind suspendarea președintelui.

„Partidul Național Liberal a fost unul dintre actorii de bază care a susținut alegerea domnului Nicușor Dan ca o direcție pro-europeană a României. Așa ceva nu s-a pus niciodată în discuție în PNL”, a declarat Emil Boc.

