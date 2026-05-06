Criza politică poate „lovi” extrem de dur România. Analist economic: Cursul € se îndreaptă spre 5,5 lei.

Situația economică României s-ar putea înrăutăți și mai mult din cauza crizei politice.

România a intrat într-o nouă perioadă de incertitudine politică care riscă să accentueze problemele economice, iar semnalele pe care Bucureștiul le transmite acum piețelor externe sunt vitale pentru a menține economia pe linia de plutire și pentru a salva ratingul de țară, susține consultantul Adrian Negrescu, într-o analiză de specialitate, publicată miercuri, 6 mai 2026, potrivit Agerpres.ro.

Adrian Negrescu: „Cursul € se îndreaptă spre 5,5 lei”

Potrivit sursei citate, piețele financiare reacționează întotdeauna primele, iar costurile se văd cu ochiul liber în viața de zi cu zi.

„Cursul de schimb leu/euro depășește record după record îndreptându-se vertiginos spre 5,3-5,5 lei/euro, punând presiune pe prețuri și pe buzunarele românilor. În același timp, dobânzile la care se împrumută statul s-au majorat rapid la cel mai ridicat nivel din UE. Corecțiile dictate de piețe sunt nemiloase și, din păcate, vor fi extrem de costisitoare pentru toți românii”, a subliniat Negrescu, managerul Frames.

Acesta este de părere că la Ministerul Finanțelor au ajuns, deja, avertismente clare de la marile agenții internaționale de rating. arătând că situația politică a României este „monitorizată strict, în timp real”, iar „orice pas greșit sau ezitare în perioada imediat următoare poate atrage o decizie drastică, cu efecte directe într-o economie și așa vulnerabilă”.

În opinia lui Negrescu, evitarea unei retrogradări a ratingului suveran la categoria Junk (țară nerecomandată investițiilor), care ar scumpi și mai mult creditele pentru populație și companii, depinde exclusiv de capacitatea politicienilor de a arăta coerență, iar predictibilitatea și stabilitatea sunt acum singurele argumente care pot calma investitorii.

„Sper ca domnul Bolojan, în calitate de premier interimar, și Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe, să asigure continuarea la timp a plăților și să își respecte fără excepție angajamentele publice. Și asta în condițiile în care disciplina financiară nu mai este doar o recomandare teoretică, ci o regulă de supraviețuire. Doar așa poate fi protejată capacitatea statului de a se finanța de pe piețele internaționale”, a afirmat Adrian Negrescu.

2026, punct de cotitură pentru România

Analistul consideră că, pentru România, anul 2026 reprezintă un punct de cotitură, având în vedere cele trei obiective strategice uriașe, care depind direct de stabilitatea din aceste zile.

Astfel, primul se referă la implementarea completă a angajamentelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), un program vital care oferă României zece miliarde de euro până în luna august.

„N-am reușit până acum să atragem decât o tremie din banii puși la dispoziție de Bruxelles. Dacă nu vom reuși să respectăm angajamentele de reformă, PNRR va rămâne în istoria României drept Planul Național de Reforme Ratate”, spune Negrescu.

Al doilea obiectiv vizează atragerea și utilizarea eficientă a banilor europeni din noul instrument SAFE, în valoare de 16 miliarde de euro, „absolut necesari pentru înzestrarea armatei, pentru creșterea securității naționale și pentru extinderea autostrăzilor din zona Moldovei”.

„SAFE nu e o conspirație, este o gură de oxigen pentru România din perspectiva securității naționale. Avem șansa de a ne relansa producția din industria de apărare și să continuăm autostrăzile. Și asta la un cost nesperat de bun. Cei 16,68 miliarde de euro sunt oferiți la o dobândă de numai 3% față de 7% cât se împrumută în mod normal statul și cu o perioadă de grație de 10 ani. Practic ne modernizăm armata și infrastructura cu un credit pe care îl vom plăti în 45 de ani de acum încolo”, notează sursa citată.

Nu în ultimul rând, România trebuie să avanseze rapid în procesul istoric de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), un proiect vital pentru imaginea României în ochii investitorilor, iar „dacă îl ratăm, va fi greu să mai convingem pe cineva să ne finanțeze”.

„Dacă nu vom avea rapid un guvern capabil să pună în practică aceste reforme, din păcate ne vom îndrepta spre o recesiune dură, pentru că piețele nu vor ezita să sancționeze România pentru acest derapaj politic. Pe investitori nu îi interesează lupta electorală, cine dă mai bine la televizor, ei fac calcule seci, concrete, bazate pe date predictibile nu pe sloganuri și promisiuni de mai bine. Sper ca dl. președinte Nicușor Dan să nu accepte nicio formulă guvernamentală care să nu includă aceste proiectele majore drept priorități, cu ține și termene asumate. Fără un program de guvernare cu un timeline concret, e puțin probabil ca acest plan de țară să devină realitate'', avertizează consultantul.

Pe de altă parte, Negrescu punctează faptul că „gaura” din buget a coborât la 21 de miliarde de lei, în primul trimestru al acestui an, în contextul în care în aceeași perioadă a anului trecut, statul era pe minus cu nu mai puțin de 43,6 miliarde de lei. „(...) acesta este rezultatul campaniilor de digitalizare a ANAF, precum sistemele e-Factura și e-Transport, care au început să limiteze evaziunea fiscală și să aducă la suprafață economia gri”, se precizează în analiză.

Totodată, se remarcă scăderea cu 2,8% a cheltuielilor totale în administrația românească, în termeni nominali, „o premieră pentru ultimii ani”.

„Observăm o corecție reală a cheltuielilor cu personalul bugetar și o plafonare a ritmului în care cresc cheltuielile rigide ale statului, un semnal că aparatul administrativ încearcă o cură de slăbire”, evidențiază Adrian Negrescu.

Analistul afirmă că, odată cu disciplina bugetară, semnalele bune vin și din afara granițelor, în sensul în care, după doi ani consecutivi de scăderi, investițiile străine directe (ISD) au avut un salt de 45%, în 2025, până la 8,1 miliarde de euro.

În același timp, dezechilibrele externe, „care au dat mereu bătăi de cap Băncii Naționale”, se temperează, deficitul de cont curent continuă să crească, însă ritmul a fost frânat brusc și s-a trecut de la un avans de 34,4%, în 2024, la doar 3,4%, anul trecut.

„Totodată, deficitul comercial de bunuri a început o ușoară corecție, scăzând cu 1,4%. Practic, importurile nu mai sufocă exporturile românești la fel de agresiv, acesta fiind efectul direct al unei politici fiscale mai prudente care a domolit consumul din import, relevă analiza. O schimbare de paradigmă se vede și pe marile șantiere de infrastructură. La prima vedere, valoarea totală a investițiilor publice din primul trimestru al anului 2026 a scăzut cu 13,5% față de anul trecut. Totuși, cauza principală este tăierea la jumătate a investițiilor finanțate direct din surse naționale. Trebuie subliniat că 2025 a fost un an bugetar complet atipic, marcat de plăți masive pentru a stinge arieratele adunate de primării prin programul «Anghel Saligny». În contrast, lucrările plătite de Bruxelles accelerează. Investițiile susținute din fonduri europene clasice și prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au crescut cu 12,7%, ajungând la suma de 16,23 miliarde de lei”, explică specialistul.

