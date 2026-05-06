Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean după ce PNL a decis intrarea în opoziție: „Vom continua să susținem finalizarea PNRR și aderarea la OCDE”

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL) a declarat că, după intrarea în opoziție, Partidul Național Liberal va continua să susțină programe importante pentru România, precum PNRR și aderarea la OCDE.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL): „PSD a generat această criză politică” | Foto: Facebook, Ovidiu Cîmpean

Marți seara, 5 mai 2026, deputatul clujean Ovidiu Cîmpean a participat la ședința Biroului Politic Național al PNL.

Biroul Politic Național al PNL a decis, marți seară, după moțiunea de cenzură, trecerea în opoziție, în cadrul unei ședințe care a durat mai bine de patru ore.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean: „PSD a generat această criză politică”

„Decizia pe care am luat-o este consecventă cu ce am transmis înainte de această criză politică: PNL nu intră într-o nouă coaliție cu PSD. PNL intră în opoziție. PSD a generat această criză politică prin boicotarea sistematică a programului de guvernare pe care chiar el l-a semnat. Apoi, împreună cu AUR, a construit majoritatea care a dărâmat Guvernul Bolojan”, a scris Ovidiu Cîmpean, miercuri, 6 mai 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit deputatului clujean, PSD nu mai este un partener credibil pentru PNL pentru că social-democrații nu și-au respectat angajamentele față de aliații de coaliție și a acționat iresponsabil într-un moment dificil pentru România.

Finalizarea PNRR și aderarea la OCDE, prioritate pentru PNL

„PNL își asumă o opoziție activă, responsabilă și constructivă. Vom continua să susținem finalizarea PNRR, programul de relansare economică, aderarea României la OCDE, programul SAFE și menținerea echilibrelor bugetare. PNL își ține cuvântul. Cine a dărâmat guvernul are acum responsabilitatea să arate țării ce pune în loc”, a conchis Ovidiu Cîmpean.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: