Nicușor Dan exclude scenariul alegerilor anticipate: „Vom avea un guvern pro-occidental”

Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Șeful statului exclude varianta alegerilor anticipate și susține că la finalul consultărilor cu partidele politice, România va avea „un guvern pro-occidental".

„Guvernul a fost demis astăzi de Parlament, nu e un moment fericit nici într-o democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului.

Invit la calm, România e un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care o urmează”, a declarat, marți, președintele Nicușor Dan în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Cotroceni.

„Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României: există consens pe direcția pro-occidentală, există consens pe aderarea la OCDE, există consens pe execuția bugetului pe 2026 și pe ținteșe de buget din anii următori. Există consens pe SAFE și PNRR.

Există consens pe etapele următoare din aceste programe: 31 mai încheierea contractelor pe SAFE, 31 mai ultimele ajustări pe proiectele pe PNRR și 31 august finalizarea PNRR.

Și vă aduc aminte că, chiar dacă procedurile pentru moțiunea de cenzură începuseră, săptămâna trecută Parlamentul a votat investiții de 9 miliarde în programul SAFE, ca dovadă a acestui consens.

Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție.

Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi. Și o să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil.

Exclud deci scenariul alegerilor anticipate și subliniez la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta”, a adăugat șeful statului în mesajul public transmis după demiterea Guvernului Bolojan.

Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată marți de Parlament.

