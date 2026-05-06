Șoșoacă încearcă să scape expertiza psihiatrică cerută de procurori, eurodeputata și-a făcut singură o evaluare

Procurorii vor să o supună unei expertize psihiatrice în dosarul care vizează 10 infracțiuni, însă Diana Șoșoacă ar încerca să împiedice această procedură și ar fi depus deja la dosar o evaluare realizată de un psihiatru ales de ea.

Diana Șoșoacă se află din nou în centrul unui scandal juridic, după ce procurorii care instrumentează dosarul său ar fi decis să îi solicite efectuarea unei expertize psihiatrice.

Diana Șoșoacă se află din nou în centrul unui scandal juridic, după ce procurorii care instrumentează dosarul său ar fi decis să îi solicite efectuarea unei expertize psihiatrice. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, eurodeputata ar fi încercat deja să blocheze această procedură și ar fi transmis o cerere oficială către Parchetul General prin care solicită renunțarea la expertiză.

Anchetatorii urmează să o citeze pe Diana Șoșoacă pentru o nouă audiere, în cadrul căreia i se va comunica schimbarea încadrării juridice și va fi audiată din nou în dosar.

Cercetată pentru 10 infracțiuni

Situația vine după ce comisia juridică a Parlamentului European a decis ridicarea imunității pentru 10 dintre cele 11 infracțiuni investigate de procurori. Singurul episod exclus din solicitarea aprobată este cel legat de declarațiile făcute în plenul Parlamentului European, unde Diana Șoșoacă l-a elogiat pe fostul dictator Nicolae Ceaușescu.

Astfel, ancheta penală continuă pentru restul faptelor investigate de procurori, iar citarea la Parchet ar putea avea loc chiar în următoarele zile.

Potrivit Antena 3 CNN, procurorii vor să stabilească inclusiv dacă se impune efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice în cazul eurodeputatei.

Șoșoacă și-ar fi făcut singură o evaluare psihiatrică

Conform sursei citate, Diana Șoșoacă ar fi apelat deja la un psihiatru independent pentru a realiza o evaluare pe cont propriu. Rezultatele acesteia ar fi fost deja depuse la dosar, într-o încercare de a evita expertiza solicitată de anchetatori.

Aceasta nu este prima dată când eurodeputata s-ar opune unei asemenea proceduri. Potrivit informațiilor apărute până acum, Șoșoacă ar fi refuzat anterior să accepte efectuarea unei expertize psihiatrice dispuse în cadrul anchetei.

În prezent, eurodeputata se află în România, după ce s-a întors recent de la Bruxelles. Marți, aceasta a participat în Parlament la dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură împotriva Guvernului.

