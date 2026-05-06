Primul mesaj a lui Ilie Bolojan după ce a fost demis: „Când ataci privilegii și aprinzi lumina, reacțiile sunt pe măsură!”

Premierul demis a transmis un mesaj amplu după adoptarea moțiunii de cenzură, susținând că reformele și măsurile de austeritate au provocat reacțiile politice care au dus la căderea Executivului.

Ilie Bolojan a legat direct căderea Guvernului de măsurile și reformele promovate în ultimele luni, afirmând că reacțiile politice au fost inevitabile în momentul în care au fost afectate anumite privilegii. |Foto: MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO

Ilie Bolojan le-a mulțumit românilor pentru „sacrificiile” făcute în ultimele 10 luni și a afirmat că va continua lupta politică „pentru viitorul României”.

Ilie Bolojan a transmis miercuri primul mesaj public după ce Guvernul pe care îl conducea a fost demis prin moțiune de cenzură. Premierul a publicat un mesaj amplu pe Facebook, la câteva ore după ședința decisivă din interiorul PNL și după ziua tensionată din Parlament.

CITEȘTE ȘI:

Bolojan a afirmat că cele 10 luni petrecute la conducerea Guvernului au reprezentat o perioadă în care a încercat să aducă „ordine în finanțele României”, să corecteze „nedreptăți” și să promoveze reforme pentru modernizarea statului.

„Dragi români, a fost o onoare pentru mine să fiu 10 luni în serviciul țării noastre, în funcția de prim-ministru. Am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a aduce ordine în finanțele României, a corecta nedreptăți și a promova reforme pentru modernizarea României”, a transmis acesta.

Bolojan: „Am dovedit că este posibil un alt mod de a guverna”

În mesajul publicat pe rețelele sociale, fostul premier a insistat asupra ideii că mandatul său a reprezentat o schimbare de abordare în actul de guvernare și a susținut că Executivul pe care l-a condus a încercat să reducă risipa banului public.

„Cel mai important, am dovedit că este posibil un alt mod de a guverna”, a scris Bolojan.

Acesta le-a mulțumit românilor pentru perioada dificilă traversată în contextul măsurilor economice și al reformelor fiscale asumate de Guvern.

„Vă mulțumesc, dragi români, pentru că ați suportat neajunsurile pe care le presupune îndreptarea finanțelor țării. Ele nu au fost un scop în sine sau o alegere, ci un preț pentru reconstrucție și bunăstare în viitor”, a transmis fostul premier.

„Când ataci privilegii și aprinzi lumina, reacțiile sunt pe măsură”

Ilie Bolojan a legat direct căderea Guvernului de măsurile și reformele promovate în ultimele luni, afirmând că reacțiile politice au fost inevitabile în momentul în care au fost afectate anumite privilegii. „După 10 luni, s-a întâmplat inevitabilul. Când ataci privilegii și aprinzi lumina, reacțiile sunt pe măsură”, a afirmat acesta.

Premierul demis a precizat că își va continua activitatea politică și că nu va renunța la principiile pe care le-a susținut de-a lungul carierei sale. „Până în ultima zi în această funcție, voi lucra pentru interesele României și nu voi abandona principiile pe care le-am probat în toată cariera mea”, a mai transmis Bolojan.

La finalul mesajului, acesta a afirmat că sprijinul primit în ultima perioadă îl motivează să continue implicarea publică și politică.

„Tot sprijinul pe care l-am primit, mai ales în ultima lună, mă motivează să merg mai departe, să lupt în continuare pentru România și viitorul ei. Se încheie o etapă, începe alta, iar valorile pentru care lupt rămân aceleași și este esențial că vă simt alături. MULȚUMESC, ROMÂNIA!”, a încheiat fostul premier.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: