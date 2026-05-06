Neluțu Varga și Pancu, săgeți de la distanță: „Mă dezamăgește!” / „Nu s-a inventat șef pentru mine”

Daniel Pancu (48 de ani) are șanse tot mai mici să continue la CFR și din sezonul viitor.

Tehnicianul ajuns în Gruia în luna noiembrie a anului trecut a reușit o adevărată performanță la Cluj.

Dacă atunci când a sosit obiectivul clubului era să câștige play-out-ul și să evite retrogradarea, CFR a ajuns acum pe locul 3, la cinci puncte distanță de primul loc, cu trei etape rămase de disputat.

Parcursul bun al echipei sub comanda sa n-a rămas neobservat și imediat au apărut primele zvonuri despre o posibilă plecare la Rapid. Giuleștenii se vor despărți de Costel Gâlcă la finalul sezonului și sunt în căutarea unui nou antrenor.

Vestea plecării lui Pancu l-a supărat pe Neluțu Varga, patronul CFR-ului

Varga: „Clubul stă în omul care aduce banii”

Impresarul Giovanni Becali a anunțat că Pancu a bătut palma deja cu gruparea de lângă Podul Grant și o va prelua pe echipa sa de suflet începând cu sezonul viitor. Vestea l-a supărat pe Neluțu Varga, patronul CFR-ului.

„Mă dezamăgeşte Daniel Pancu, să-mi spună în faţă dacă e bărbat. I-am dat încredere. Până acum nimeni nu i-a dat nicio şansă. Eu i-am dat pe mână un club sănătos, puternic, cu care şi-a făcut un CV.

El îşi alege drumul în viaţă, normal, dar nimeni nu i-a dat pe mână ce i-am dat eu. Dacă el consideră că aşa e frumos, că aşa îşi arată respectul pentru cel care i-a dat o pâine şi un loc de muncă bun, unde să se poată afirma, nu e nicio problemă.

Nu o să stau împotriva deciziei lui. Clubul acesta nu stă într-un om, într-un antrenor. Clubul stă în omul care aduce banii, restul sunt poveşti”, a spus Neluțu Varga, potrivit Prima Sport.

Daniel Pancu are șanse tot mai mici să rămână la CFR și în sezonul viitor

Pancu, replică dură către conducerea clubului!

Antrenorul CFR-ului nu a rămas dator și i-a replicat omului de afaceri, dar a lăsat de înțeles că ar putea continua în Ardeal și în sezonul viitor.

Contractul său se prelungeşte automat în cazul în care clujenii ajung în Europa, dar va conţine în continuare o clauză de reziliere. Dacă acum clauza e de 50.000 de euro, după prelungire va fi de 100.000.

„M-aţi întrebat de bărbăţie. Bărbăţia rămâne, dar s-au schimbat datele problemei. Am vorbit ceva, dar între timp s-au schimbat lucrurile. Cu domnul Mureşan am legat o relaţie extraordinară.

Dar legat de schimbările astea de la club, eu să am şef de fotbal e cam greu. Mie îmi spui clar care e obiectivul, îl scriem în contract şi vorbim la final. Şef de fotbal nu ai cum să fii la Pancu, nu ai cum, încă nu s-a inventat, cu tot respectul. Nu s-a inventat încă şi nici n-o să inventeze. Vorbeşti cu mine de contract, obiective şi vedem. Eşti şeful meu pe hârtie, dar nu vii să discutăm despre sisteme şi abordări ale meciului.

Rapid? E posibil, dacă Rapid rămâne fără antrenor şi eu sunt liber pe undeva. Eu sunt legat de CFR, cine ştie, poate mai stau 2-3 ani la CFR, nu mă interesează ce face Rapidul acum.

Oricine vrea să discute o face cu domnul Becali. Eu discut după ultima etapă. Am spus care au fost condiţiile şi ce am discutat acum două săptămâni cu domnul Varga. La mine rămâne valabilă bărbăţia, nu are cine să mă arate cu degetul niciodată”, a spus Pancu potrivit Digi Sport.

