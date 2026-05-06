Pacea între SUA și Iran, tot mai aproape. Donald Trump anunță „mari progrese” în negocieri.

După doar o zi, președintele SUA, Donald Trump a anunțat că suspendă operațiunea de escortare a navelor prin strâmtoarea Ormuz și așteaptă un acord final de pace cu Iranul.

Președintele SUA, Donald Trump a anunțat că negocierile de pace cu Iran avansează

Președintele american Donald Trump a anunțat marți, 5 mai 2026, suspendarea „Proiectului Libertate” de escortare a navelor prin strâmtoarea Ormuz, în așteptarea unui acord final cu Iranul, după ceea liderul de la Casa Albă a descris drept „mari progrese” în negocieri, relatează AFP, potrivit Agerpres.ro.

„Având în vedere succesul militar extraordinar” și „marile progrese înregistrate în vederea unui acord complet și definitiv cu liderii iranieni”, Proiectul Libertate (...) va fi suspendat pentru o scurtă perioadă pentru a vedea dacă acordul poate fi finalizat și semnat”, a scris republicanul pe rețeaua sa Truth Social.

El a precizat că blocada americană a porturilor iraniene - care a intrat în vigoare pe 13 aprilie - este menținută și că această pauză a fost decisă „la cererea Pakistanului și a altor țări”.

„Proiectul Libertate”, menit să permită sutelor de nave blocate în Golf să treacă prin strâmtoare, a fost lansat luni.

De asemenea, secretarul de stat american, Marco Rubio a afirmat, că faza ofensivă a conflictului cu Iranul s-a încheiat.

