Mihai Silvășan nu cedează după ce U-BT Cluj a pierdut primul meci din sferturile ABA League: „Mergem înainte”

U-Banca Transilvania Cluj a pierdut primul meci din sferturile ABA Leage, mați, 5 mai 2026, împotriva Buducnost Voli Podgorica

U-BT Cluj, înfrângerea în primul meci din sferturile ABA League

U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă de Buducnost Voli Podgorica cu scorul de 86-73 (25-17, 14-23, 24-20, 23-13), marți seara, în Sportski centar Moraca, în primul meci din sferturile de finală ale competiției de baschet masculin ABA League.

„U” a fost dominată de Buducnost în cea mai mare parte a meciului. „Studenții” au reușit doar în sfertul al doilea să fie mai buni decât echipa muntenegreană.

De U-BT Cluj s-au remarcat Mitchell Creek, cu 15 puncte, 6 recuperări, Daron Russell, cu 15 p, 3 rec, 7 pase decisive, Iverson Molinar Jones, 14 p, 4 rec, 4 pd, Jeffery Taylor, 12 p, 4 rec.

Mihai Silvășan: „Este doar primul meci, nu vom ceda”

„În primul rând felicitări adversarilor noștri pentru victorie. Au meritat-o, au fost mai fizici în seara asta. Știam că așa va fi, însă, din păcate, nu am putut răspunde cu un joc la fel de fizic. Au terminat partida cu 45 de recuperări, în timp ce noi am avut doar 31. Sincer să fiu, nu pot fi supărat pe jucătorii mei, fiindcă s-a văzut că și-au dorit, au depus efortul necesar, însă nu am putut înscrie. Asta a fost problema principală, procentajul aruncărilor din acțiune. Este doar primul meci, nu vom ceda, mergem înainte și încercăm să adaptăm unele lucruri până la meciul de vineri (ziua celui de-al doilea meci cu Buducnost - n. red.)”, a declarat Mihai Silvășan, antrenor principal U-Banca Transilvania, la finalul partidei.

Sferturile de finală se dispută după sistemul cel mai bun din trei meciuri, următoarea partidă va fi vineri, 8 mai 2026, la Cluj-Napoca, de la ora 20.00, un eventual meci decisiv urmând să aibă loc la Podgorica.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în play-off-ul EuroCup (100-82 pentru „U” în deplasare) și în Top 8 al ABA League (94-89 pentru Buducnost, la Podgorica și 110-72 pentru Buducnost la Cluj-Napoca).

