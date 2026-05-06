Cristi Chivu a bătut palma cu CFR! Neluțu Varga a explicat de ce nu s-a mai făcut mutarea

Înainte de a ajunge la Inter, în vara anului trecut, Cristi Chivu (45 de ani) trebuia să devină antrenorul principal al CFR-ului.

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter / Foto: Inter Milano

Neluțu Varga, patronul formației din Gruia, a dezvăluit că se întâlnise la Milano cu actualul antrenor al lui Inter pentru a stabili detaliile mutării.

Cele două părți bătuseră palma și erau pregătite pentru o colaborare, însă aceasta nu a mai avut loc în urma problemelor de sănătate ale lui Dan Petrescu.

După ce nu a mai ajuns la CFR, Chivu a primit o propunere de la Parma. I-a salvat de la retrogradarea în Serie B, iar anul trecut a semnat cu Inter, alături de care a câștigat titlul în Serie A în această ediție.

„A fost un interes real, doar că a fost momentul acela dificil cu Dan Petrescu, că era bolnav. Eu nu puteam să fac aşa ceva şi nici Cristi nu putea să facă aşa ceva, pe omul bolnav, căzut la pământ, tu să-l dai afară.

Nu şi-a dorit nimeni să se îmbolnăvească, noi ne doream să continuăm cu Dan, dar dacă nu s-a putut! A fost un decalaj. Chivu şi-a găsit echipă, pe Parma, şi Dan a mai continuat o perioadă la noi, după care condiţia medicală s-a agravat şi a trebuit să alegem alt antrenor.

Dacă nu era amalgamul ăsta de evenimente sigur era Cristi Chivu la noi, dar nu mai ajungea campionul Italiei. Aşa îi urez felicitări şi succes pe mai departe, chiar eu un băiat deosebit.

Bătusem în cuie cu el şi salariul, şi tot. Am fost la Milano, am stat la masă, am negociat, am bătut palma, liste cu jucătorii pe care-i aducem, la cine renunţăm. Nu s-au aliniat lucrurile, poate cândva în viitor...Bine, el e pe val acum, are alt rating, dar nu se ştie niciodată, ştiţi cum e”, a spus Neluțu Varga, pentru Prima Sport.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: