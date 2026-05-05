A CĂZUT Guvernul condus de Ilie Bolojan. A fost moțiunea cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului României.

A fost adoptată moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

A moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan |Foto: gov.ro

Astăzi după-amiza, 5 mai 2026, a fost respinsă/adoptată moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

A PICAT Guvernul condus de Ilie Bolojan

Moțiunea a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru”.

Au fost 3 voturi anulate și 4 „contra”.

Din totalul de 464 de parlamentari (senatori și deputați) au fost prezenți 431 și 288 de voturi exprimate.

„A fost moțiunea cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului României”, a anunțat deputata Silvia Mihalcea (PSD), care a anunțat rezultatul votului.

Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost dezbătută marți, 5 mai 2026.

Dezbaterea a început la ora 11.00.

Moțiunea de cenzură, intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost semnată de 254 de parlamentari.

Ea a fost prezentată săptămâna trecută în plenul reunit al Parlamentului de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Vot secret la moțiunea de cenzură

Votul a fost secret cu bile, iar pentru ca moțiunea să fi fost adoptată era nevoie de cel puțin 233 de voturi „pentru”.

Inițiatorii moțiunii au cerut demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan și l-au acuzat pe premier că ar confunda „reforma cu vânzarea” și „strategia cu improvizația”, deoarece Executivul ar pregăti „o amplă înstrăinare” de active strategice ale statului, fără consultare politică și fără dezbatere publică.

CITEȘTE ȘI:

Premierul Ilie Bolojan a declarat în plenul Parlamentului că moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului este „mincinoasă, cinică și artificială”.

„Am ascultat această moțiune care face vorbire despre societăți comerciale, despre cum s-a guvernat și despre o metaforă care deranjează. Ea are o fractură logică, mai ales din partea celor de la PSD care au contrasemnat-o sau au citit-o. Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? Nu ați fost în guvern? Dacă nu e adevărată, mie mi-ar fi rușine să semnez așa ceva”, a declarat Ilie Bolojan, marți, în plenul Parlamentului, la dezbaterea moțiunii de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE - Întâi România.

El a subliniat că a preluat funcția de prim-ministru pentru a lua măsurile necesare, chiar dacă acestea nu sunt populare

„Am ascultat această moțiune care face vorbire despre societăți comerciale, despre cum s-a guvernat și despre o metaforă care deranjează. Ea are o fractură logică, mai ales din partea celor de la PSD care au contrasemnat-o sau au citit-o. Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? Nu ați fost în guvern? Dacă nu e adevărată, mie mi-ar fi rușine să semnez așa ceva”, a declarat Ilie Bolojan, marți, în plenul Parlamentului, la dezbaterea moțiunii de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE - Întâi România.

El a subliniat că a preluat funcția de prim-ministru pentru a lua măsurile necesare, chiar dacă acestea nu sunt populare.

„Acum zece luni, când am preluat mandatul de premier, am venit să fac ce trebuie. Nu ce e popular. Ce e necesar. Pentru că România venea din 2024 cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană - 9,3% din PIB. Nu eu l-am produs. L-am găsit. Nu-l puteam ascunde și trebuia să îl rezolvăm. Am ajuns în situația asta pentru că guvernele anterioare au amânat reformele și au ignorat realitățile până nu a mai fost posibil să fie ocolite. Agențiile de rating, piețele financiare și partenerii europeni ne-au mai păsuit până la alegerile prezidențiale, dar indulgența lor nu s-a întins mai mult”, a mai spus Ilie Bolojan.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: