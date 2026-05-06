Ludovic Orban: „PSD îl va schimba pe Sorin Grindeanu!”. Fostul premier spune că liderul social-democrat „este un bolovan de piciorul partidului”

Fostul premier Ludovic Orban a lansat critici dure la adresa liderului PSD, Sorin Grindeanu, despre care spune că nu are forța necesară pentru a conduce partidul.

Orban susține că în interiorul PSD ar exista presiuni pentru schimbarea lui Grindeanu și vorbește despre posibile jocuri politice menite să împingă partidul spre o alianță cu AUR.

Ludovic Orban a declarat că Sorin Grindeanu are o cotă de încredere foarte scăzută și că, mai devreme sau mai târziu, PSD va renunța la actualul lider, conform stiripesurse.ro.

„Mai devreme sau mai târziu, PSD îl va schimba pe Grindeanu, pentru că Grindeanu este ca un bolovan pe piciorul PSD”, a afirmat fostul premier.

Potrivit acestuia, liderul social-democrat nu ar fi demonstrat că are capacitatea de a conduce un partid de dimensiunea și influența PSD.

Acuzații privind jocuri de culise

Orban a vorbit și despre un posibil scenariu politic aflat în spatele tensiunilor din PSD.

Fostul lider liberal susține că anumite grupuri ar încerca destabilizarea conducerii PSD care refuză o colaborare cu AUR.

În opinia sa, scopul ar fi izolarea social-democraților și împingerea lor către o formulă de guvernare alături de partidul condus de George Simion.

Tensiuni politice după căderea Guvernului Bolojan

Declarațiile lui Ludovic Orban apar într-un moment tensionat pe scena politică, după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

În contextul negocierilor pentru formarea unei noi majorități, relațiile dintre principalele partide parlamentare par tot mai complicate, iar scenariile privind viitoarea guvernare continuă să se schimbe de la o zi la alta.

