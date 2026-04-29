Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul la stat în prima ședință după ce demisiile miniștrilor PSD au intrat în vigoare

Proiectul care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat se va regăsi pe masa Guvernului în ședința de miercuri seara. Este prima ședință a Executivului după ce demisiile miniștrilor PSD au intrat în vigoare.

Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul la stat în prima ședință după ce demisiile miniștrilor PSD au intrat în vigoare|Foto: gov.ro

Guvernul Bolojan ar putea dezbate, miercuri, interzicerea cumului pensiei cu salariul la stat.

Astfel, persoanele care beneficiază de pensii speciale vor putea continua să lucreze la stat doar dacă renunță la 85% din pensia primită.

Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul la stat în prima ședință după ce demisiile miniștrilor PSD au intrat în vigoare

Guvernul Bolojan va discuta, în ședința de guvern de miercuri, proiectul de lege privind interzicerea cumulului pensie-salariu la stat, potrivit unor surse guvernamentale citate de Antena3CNN.

Guvernul Bolojan are miercuri prima ședință de cabinet după ce demisiile miniștrilor PSD au intrat în vigoare, prin publicarea în Monitorul Oficial a decretelor semnate de președintele Nicușor Dan. Agenda nu a fost făcută publică doecamdată pentru ședința programată de la ora 18:00.

Conform proiectului, cei care cumulează pensia și salariul vor fi nevoiți să renunțe la 85% din pensie, dacă vor să lucreze în continuare, sau să renunțe la locul de muncă de la stat. Măsura se va aplica inclusiv în Educație, unde cumulul pensiei cu salariul la stat mai rămâne permis doar până la finalul anului 2026, menționează sursa citată.

Vor putea să încaseze în continuare însă pensia de serviciu doar cei care lucrează la Academia Militară și la Academia de Poliție. Măsura este contestată de sindicatele polițiștilor.

Excepții de la cumulul pensie-salariu

Proiectul promovat de Guvern prevede și o serie de excepții, precum:

*judecătorii Curții Constituționale (CCR),

*Avocatul Poporului,

*membrii Consiliului Național al Audiovizualului (CNA),

*membrii Curții de Conturi,

*conducerea Consiliului Concurenței,

*membrii Consiliului Legislativ,

*membri ai Autorității Electorale Permanente (AEP),

*membrii consiliilor de administrație sau ai conducerilor unor autorități autonome.

De altfel, în martie, premierul vorbea și despre necesitatea creșterii vârstei de pensionare:

„La pensie sunt două, trei probleme. Nu e doar o problemă de echitate. Nu, e pur și simplu o problemă de suportabilitate economică. Gândiți-vă că, în condițiile în care noi pensionăm oameni, a fost discuția legată de judecători, dar avem și celelalte categorii unde trebuie să creștem vârsta de pensionare, să nu mai poată fi pensionați la 49, 50, 52 de ani, decât în situații cu totul excepționale.

Dacă nu crește vârsta de pensionare, nu mai are cine să-i înlocuiască pe acești oameni”, declara luna trecută premierul Ilie Bolojan.

