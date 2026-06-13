O parte din zidul Bisericii Fortificate din Moșna s-a prăbușit. Vizitele au fost suspendate!

O parte din zidul de incintă al Bisericii Fortificate din Moșna, unul dintre cele mai valoroase monumente istorice din județul Sibiu, s-a prăbușit în cursul nopții de sâmbătă.

O porțiune a zidului de incintă al Bisericii Fortificate din Moșna, județul Sibiu, s-a prăbușit în noaptea de vineri spre sâmbătă. | Foto: Facebook - Ministerul Culturii

O porțiune a zidului de incintă al Bisericii Fortificate din Moșna, județul Sibiu, s-a prăbușit în noaptea de vineri spre sâmbătă, a anunțat Ministerul Culturii. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, prăbușirea s-a produs în jurul orei 1:40 și a afectat o parte a zidului de nord al incintei, dinspre parc, a scris Ministerul Culturii pe Facebook.

Biserica Fortificată din Moșna este unul dintre cele mai valoroase monumente medievale din județul Sibiu și un important reper al patrimoniului transilvănean. | Foto: Facebook - Ministerul Culturii

O parte din zidul Bisericii Fortificate din Moșna s-a prăbușit

Reprezentanții Primăriei comunei Moșna și Poliția Locală au intervenit imediat după incident pentru securizarea perimetrului și eliminarea oricărui risc pentru populație.

Totodată, vizitele ghidate programate în zilele de 13 și 14 iunie au fost suspendate până la clarificarea situației și evaluarea pagubelor.

Ansamblul fortificat din Moșna se află sub monitorizarea autorităților, după ce o parte a zidului de nord al incintei s-a prăbușit. | Foto: Facebook - Ministerul Culturii

Ministerul Culturii monitorizează situația

Ministerul Culturii a transmis că se află în contact permanent cu autoritățile locale, Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu și specialiștii în patrimoniu pentru evaluarea stării monumentului și stabilirea măsurilor necesare.

„Evoluția situației este monitorizată permanent, iar informațiile oficiale vor fi comunicate imediat ce vor fi disponibile”, au precizat reprezentanții instituției.

Biserica Fortificată din Moșna, una dintre cele mai bine conservate fortificații săsești din Transilvania, a fost afectată de prăbușirea unei porțiuni a zidului de incintă. | Foto: Facebook - Ministerul Culturii

Lucrările de consolidare au rămas neterminate

Potrivit primelor evaluări, Turnul de Nord al ansamblului fortificat a beneficiat în anul 2017 de lucrări de punere în siguranță și sprijinire, realizate cu avizul Ministerului Culturii și finanțate din fondurile Consistoriului Districtual Mediaș al Bisericii Evanghelice C.A.

Totuși, lucrările nu au fost recepționate niciodată, deoarece intervenția s-a oprit în etapa cercetării arheologice, fără continuarea celorlalte faze prevăzute în proiect.

Biserica Fortificată din Moșna este unul dintre cele mai importante monumente istorice din județul Sibiu și face parte din patrimoniul cultural al Transilvaniei, fiind vizitată anual de numeroși turiști români și străini.

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