Cine sunt miniștrii propuși de Eugen Tomac? Noul Guvern ar avea 18 membri și trei vicepremieri.

Premierul desemnat Eugen Tomac și-a definitivat echipa guvernamentală, iar lista cu propunerile pentru noul Executiv urmează să fie depusă duminică în Parlament.

Premierul desemnat Eugen Tomac și-a definitivat echipa guvernamentală, iar lista cu propunerile pentru noul Executiv urmează să fie depusă duminică în Parlament. | Foto: presidency.ro

Noul Executiv propus de Eugen Tomac reunește nume din mediul academic, administrație și sectorul privat, care ar urma să preia principalele portofolii guvernamentale.

Cabinetul ar urma să fie format din 18 membri, dintre care trei vicepremieri, doi fără portofoliu, și 15 miniștri, conform Agerpres.ro.

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Noul Guvern ar avea 18 membri și trei vicepremieri

În structura propusă se regăsesc trei vicepremieri. Sorin Costreie ar urma să ocupe funcția de vicepremier și ministru al Educației și Cercetării, în timp ce Valeriu Nistor și Bogdan Dumitru sunt propuși pentru funcții de vicepremieri fără portofoliu.

Cabinetul ar urma să fie completat de 15 miniștri care vor conduce principalele ministere din Guvern.

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Pentru Ministerul Afacerilor Interne a fost propus Tiberiu Trifan, în timp ce portofoliul Finanțelor ar urma să fie preluat de Ionuț Simion.

La Transporturi și Infrastructură este propus Ionuț Mașala, iar la Justiție Cosmin Soare-Filatov.

Ministerul Apărării ar urma să fie condus de Dan Neculăescu, iar Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului de Florin Duma.

Pentru Ministerul Sănătății a fost nominalizat Șerban Dragosloveanu, iar pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Nicolae Istudor.

Portofoliul Afacerilor Externe ar urma să fie ocupat de Luca Niculescu, în timp ce Carmen Moraru este propunerea pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

La Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este propus Teodor Dulceață, iar la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Diana Morar.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației ar urma să fie condus de Vladimir Ionaș, Ministerul Culturii de Mihai Ghyka, iar Ministerul Energiei de Andrei Covatariu.

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Lista urmează să ajungă în Parlament

Documentele privind componența noului Guvern și programul de guvernare urmează să fie depuse duminică la Parlament, urmând ca miniștrii propuși să fie audiați în comisiile de specialitate înaintea votului de învestitură.

Cabinetul propus de Eugen Tomac are nevoie de susținerea majorității parlamentare pentru a putea prelua oficial conducerea Executivului.

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