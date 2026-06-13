Un raport CSM pune sub semnul întrebării finanțările europene pentru unele ONG-uri. Ce acuzații sunt formulate?

Un raport al Secției pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ar putea avea implicații care depășesc granițele disputei interne privind justiția din România.

Un raport al Secției pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ar putea avea implicații care depășesc granițele disputei interne privind justiția din România. | Foto: Imagine generată cu ajutorul AI

Un raport al Secției pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ar putea avea implicații care depășesc granițele disputei interne privind justiția din România.

Documentul se referă la activitatea unor organizații neguvernamentale care au beneficiat sau pot beneficia de finanțări europene destinate promovării statului de drept, democrației și participării civice.

Potrivit raportului, mai multe ONG-uri ar fi participat la campanii și proteste îndreptate împotriva sistemului judiciar, aspect care, în opinia CSM, ar putea intra în contradicție cu obiectivele pentru care sunt acordate anumite finanțări europene.

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Ce organizații sunt menționate în raportul CSM

Raportul CSM face referire la organizațiile Declic, Funky Citizens, Corupția Ucide și Expert Forum. Secția pentru judecători susține că acestea au fost implicate în proteste și acțiuni publice desfășurate după apariția unui documentar despre justiție, acțiuni care ar fi urmărit exercitarea de presiuni asupra sistemului judiciar.

Documentul menționează proteste organizate în fața Consiliului Superior al Magistraturii, a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe din țară.

CSM critică implicarea ONG-urilor în dezbaterile privind legile justiției

Un alt aspect semnalat de raport privește participarea unor ONG-uri la grupul de lucru constituit de Guvern pentru modificarea legilor justiției.

CSM susține că unele dintre organizațiile invitate în cadrul acestui proces au fost implicate anterior în acțiuni publice critice la adresa sistemului judiciar, ceea ce ar putea ridica semne de întrebare privind imparțialitatea procesului de consultare.

Posibile implicații la nivel european

Raportul nu produce efecte juridice directe asupra finanțărilor europene și nu determină suspendarea automată a granturilor, însă autorul analizei susține că documentul ar putea conduce la verificări suplimentare și la solicitarea unor clarificări din partea instituțiilor europene.

Printre organizațiile menționate, Funky Citizens și Expert Forum sunt prezentate ca având proiecte sau parteneriate finanțate din fonduri europene în domenii precum combaterea dezinformării, integritatea publică și buna guvernare.

CSM și dezbaterea privind statul de drept

Potrivit raportului, problema centrală este delimitarea dintre activismul civic legitim și eventualele acțiuni care ar putea fi interpretate drept presiuni asupra puterii judecătorești. Documentul susține că, dacă astfel de acuzații sunt confirmate, instituțiile europene ar putea analiza compatibilitatea unor asemenea activități cu obiectivele programelor dedicate promovării statului de drept.

Deocamdată, raportul nu a generat măsuri concrete la nivel european, însă deschide o nouă dezbatere privind rolul organizațiilor neguvernamentale în spațiul public și relația acestora cu finanțările destinate consolidării democrației și independenței justiției.

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