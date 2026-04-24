Demisiile miniștrilor PSD și propunerile pentru interimate, înregistrate la Administrația Prezidențială. Nicușor Dan: „Sigur se va întâmpla ceva săptămâna viitoare”.

Demisiile miniștrilor PSD și propunerile pentru interimate au fost trimise și înregistrate la Administrația Prezidențială joi seara, au anunțat reprezentanții Guvernului. Președintele Nicușor Dan a declarat că își va menține rolul de mediator.

Miniștrii social-democrați și-au depus demisiile, joi, la Palatul Victoria.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat numele membrilor Cabinetului care vor prelua ministerele de la care au demisionat social-democrații, menționând că le trimite președintelui Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, înainte de participarea la cina de lucru organizată în contextul reuniunii informale a Consiliului European, că decretele privind demisiile miniștrilor PSD nu ajuseseră încă oficial la Palatul Cotroceni.

Întrebat ce ar face președintele dacă se depune o moțiune de cenzură iar Guvernul Bolojan ar pica la vot, șeful statului a subliniat că își menține rolul de mediator în actuala situație politică:

„Eu sunt mediatorul, nu vreau să mă pronunț pe acțiunile fiecăruia dintre partide. Orice aș spune ar fi părtinitor pentru unul sau pentru celălalt. Sunt foarte multe scenarii și nu vreau să intrăm în ele. Dar apreciez că, cel puțin din ce am perceput eu, tonul discuțiilor s-a mai calmat puțin”, a declarat Nicușor Dan.

Consultările cu partidele politice vor continua.

„Sigur se va întâmpla ceva săptămâna viitoare, cu participarea mea, dar o să vă anunț”, a mai adăugat șeful statului.

Ilie Bolojan a anunțat, într-o conferință de presă susținută joi, numele interimarilor. Premierul va prelua portofoliul Energiei, lăsat liber de social-democratul Bogdan Ivan.

Interimatul ministerelor, după demisia miniștrilor PSD, vor fi asigurate după cum urmează:

*Ministerul Muncii - Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene

*Ministerul Sănătății - Cseke Attila (UDMR), ministrul Dezvoltării

*Ministerul Agriculturii - Tanczos Barna (UDMR), vicepremier

*Ministerul Justiției - Cătălin Predoiu (PNL), ministrul de Interne

*Ministerul Energiei - Ilie Bolojan, premier

*Ministerul Transporturilor - Radu Miruță (USR), ministrul Apărării și vicepremier

*Vicepremier pe postul care a fost deținut de Marian Neacșu - Oana Gheorghiu, vicepremier

