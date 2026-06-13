Răzvan Burleanu, președintele FRF, la Sports Festival: „Să-l fi demis pe Mircea Lucescu ar fi fost cea mai mare greșeală!”

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat sâmbătă, în cadrul evenimentului Sports Talks de la Sports Festival, că o eventuală demitere a selecționerului Mircea Lucescu în perioada în care acesta se confrunta cu probleme grave de sănătate ar fi reprezentat „cea mai mare greșeală”.

Răzvan Burleanu a explicat, la Sports Festival Cluj-Napoca, de ce Federația Română de Fotbal nu a luat niciodată în calcul demiterea lui Mircea Lucescu. | Foto: Sergiu TĂMAȘ / monitorulcj.ro

Răzvan Burleanu a explicat, la Sports Festival Cluj-Napoca, de ce Federația Română de Fotbal nu a luat niciodată în calcul demiterea lui Mircea Lucescu, chiar și în perioada în care selecționerul se confrunta cu probleme grave de sănătate.

Șeful FRF a descris momentele dramatice trăite la Mogoșoaia și a transmis că tehnicianul a rămas dedicat echipei naționale până în ultima clipă.

Șeful FRF a subliniat că tehnicianul a continuat să lucreze la cel mai înalt nivel până în ultima zi și că și-a dorit cu orice preț să conducă echipa națională către Campionatul Mondial.

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„Să-l fi demis pe Mircea Lucescu ar fi fost cea mai mare greșeală!”

Întrebat despre decizia de a-l menține pe Lucescu în funcție înaintea barajului cu Turcia, Burleanu a respins criticile și a explicat că selecționerul a fost implicat total în activitatea echipei naționale.

„Domnul Lucescu a lucrat la cel mai înalt nivel până în ultima zi. Și-a dorit să revină la echipa națională și să ducă România la Campionatul Mondial”, a afirmat președintele FRF.

Potrivit acestuia, federația a ales să respecte intimitatea antrenorului și a familiei sale, fără a interveni în aspectele care țineau de dosarul său medical.

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O a doua opinie medicală a susținut continuarea activității

Burleanu a precizat că, la momentul respectiv, o a doua evaluare medicală realizată în străinătate a indicat că Lucescu își poate continua activitatea, ceea ce a consolidat decizia FRF de a nu schimba conducerea tehnică a echipei naționale.

Oficialul a subliniat că federația nu a avut motive să ia în calcul o demitere a selecționerului.

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Momente dramatice la Mogoșoaia

Președintele FRF a rememorat și episodul petrecut la baza de pregătire de la Mogoșoaia, când lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău în timpul ultimului antrenament înaintea unui meci amical cu Slovacia.

Potrivit lui Burleanu, jucătorii au fost profund afectați când l-au văzut pe selecționer transportat pe targă de echipajele medicale.

Chiar și în acele momente dificile, Lucescu le-ar fi transmis medicilor că își dorește să rămână alături de echipă în cantonament, demonstrând încă o dată atașamentul său față de naționala României.

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