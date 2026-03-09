Vreme frumoasă și temperaturi de primăvară. Prognoza meteo pentru Cluj.

Început de săptămână cu vreme frumoasă și temperaturi de primăvară. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru luni, 9 martie|Foto: monitorulcj.ro

Luni, 9 martie, temperaturile se vor situa peste cele specifice perioadei.

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri pe crestele Carpaţilor Meridionali, cu rafale de 60…80 km/h, precum şi în sud-vestul teritoriului.

Temperaturile maxime se vor situa între 8 - 18 grade Celsius, iar cele minime între -10 şi 7 grade Celsius.

În Cluj, începutul săptămânii vine cu vreme frumoasă și maxime de 15 grade Celsius, cu un cer preponderent senin și șanse reduse de precipitații. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane ale județului. Minima termică va indica – 2 grade Celsius.

Temperaturile se vor menține ridicate pe tot parcursul săptămânii, însă spre finalul intervalului nu vor lipsi înnorările și ploile.

