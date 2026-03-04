PSD îl acuză pe Bolojan că a provocat „un nou blocaj” în Coaliție. Bugetul, transmis Parlamentului săptămâna viitoare.

PSD îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a provocat, miercuri, un nou blocaj în coaliția de guvernare, în cadrul negocierilor pentru elaborarea bugetului. Conform deciziei asumate inițial, bugetul trebuie să ajungă în Parlament săptămâna viitoare.

PSD îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de „blocaj” în cadrul negocierilor din Coaliție pentru elaborarea bugetului|Foto: Inquam Photos/George Călin

Partidul Social Democrat îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a provocat, miercuri, un nou blocaj în coaliția de guvernare, în cadrul negocierilor pentru elaborarea bugetului, și anunță că imediat după primirea formei scrise a proiectului de buget se va reuni conducerea PSD pentru a decide acțiunile politice care se impun.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a provocat astăzi un nou blocaj în coaliția de guvernare, în cadrul negocierilor pentru elaborarea bugetului de stat”, susține PSD într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

PSD îl acuză pe Bolojan că a provocat „un nou blocaj” în Coaliție

„În mod deliberat, premierul a inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor care îi asigură sprijinul parlamentar. Prin această atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor de coaliție prim-ministrul devine direct responsabil de blocarea adoptării bugetului și de instabilitatea pe care o induce în actuala guvernare”, se arată într-un mesaj transmis pe pagina de Facebook a PSD.

Potrivit social-democraților, printre cele mai controversate elemente introduse în proiectul de buget propus de Ilie Bolojan se numără:

*subfinanțarea Programului de solidaritate, solicitat de PSD, pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile care au fost afectate puternic de inflație și de măsurile de austeritate,

*tăierea drastică a investițiilor pentru dezvoltarea comunităților locale,

*„confiscarea” la bugetul central a unei părți consistente din sumele cuvenite autorităților locale.

„În aceste condiții, imediat după primirea formei scrise a proiectului de buget, conducerea PSD se va reuni pentru a decide acțiunile politice care se impun”, transmit social-democrații.

Decizia Coaliției: bugetul, în Parlament săptămâna viitoare

Coaliția de guvernare s-a reunit miercuri în ședință pentru o nouă rundă de discuții privind finalizarea proiectului Legii bugetului de stat. Astfel, partidele de coaliție au decis ca proiectul de buget să fie transmis Parlamentului săptămâna viitoare, după finalizarea discuțiilor tehnice, după ce va trece de ședința de Guvern și de Consiliul Economic și Social (CES).

Conform acordului agreat, pachetul social ar urma să primească o finanțare similară cu cea din 2025, iar eventualele extinderi ale unor programe sociale ar putea fi susținute, în principal, din fonduri europene. De asemenea, programul național de investiții „Anghel Saligny” ar urma să beneficieze de alocări suplimentare față de varianta inițială discutată.

Potrivit propunerilor prezentate, pachetul social ar urma să aibă o finanțare aproximativ similară cu cea din bugetul precedent.

Social-democrații au solicitat includerea în buget a unor măsuri de sprijin pentru persoane vulnerabile, în special pentru pensionarii cu venituri reduse. Marți, PSD avertiza prin intermediul unui comunicat de presă că ar putea exista un blocaj politic dacă aceste propuneri nu se vor regăsi în proiectul final.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: