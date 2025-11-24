Mircea Abrudean: „România susține integritatea teritorială a Ucrainei, inclusiv Crimeea”.

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, a afirmat că România susține în continuare integritatea teritorială a țării vecine Ucraina, inclusiv Crimeea.

Clujeanul din fruntea Senatului, Mircea Abrudean, a transmis că România susține în continuare integritatea teritorială a Ucrainei Foto: Mircea Abrudean - Facebook

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat, luni, 24 noiembrie 2025, la a patra ediție a Summitului Parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea, desfășurat la Stockholm, că România susține, în continuare, integritatea teritorială a Ucrainei în frontierele sale recunoscute internațional.

„Războiul agresiv al Rusiei este o încălcare flagrantă a dreptului internațional, precum și un atac asupra democrației și drepturilor omului. Lumea trebuie să își consolideze sprijinul pentru lupta Ucrainei de a-și apăra suveranitatea și de a-și restabili integritatea teritorială. Încă de la început, România a condamnat în cei mai fermi termeni anexarea ilegală a Crimeei în 2014 și actualul război de agresiune ilegal, neprovocat și nejustificat al Federației Ruse. Rămânem angajați pe deplin să sprijinim Ucraina atât timp cât va fi nevoie și susținem parcursul Ucrainei către statutul de membru cu drepturi depline al UE și NATO. Având în vedere provocările cu care ne confruntăm azi, acțiunea decisivă și coordonată este esențială. Trebuie să acționăm în acest sens”, a spus Abrudean, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook.



Clujeanul a amintit că, pe 10 noiembrie 2025, Senatul României a adoptat un proiect de lege care incriminează încălcarea și eludarea sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei, prin care „cei care ajută persoane și companii aflate pe lista de sancțiuni nu vor mai scăpa cu o simplă amendă, ci vor răspunde penal și riscă pedeapsa cu închisoarea”.

„În ceea ce privește eforturile globale de sprijinire a Ucrainei, salut înființarea Registrului Pagubelor cauzate Ucrainei, care a devenit operațional în 2024. Salut și următorul pas spre responsabilitate și justiție pentru Ucraina, respectiv viitoarea înființare a unei Comisii Internaționale de Soluționare a Cererilor Ucrainei, precum și identificarea celor mai adecvate surse de finanțare pentru crearea unui fond de compensare destinat despăgubirilor stabilite și acordate de această comisie. Dragi colegi, acestea reprezintă dovezi clare ale determinării comunității internaționale de a reafirma supremația dreptului internațional, de a restabili încrederea în ordinea bazată pe reguli, unde dreptul internațional are prioritate în fața forței. Rămânem uniți pentru o pace durabilă și justă pentru Ucraina și pentru poporul ucrainean”, a adăugat Abrudean în discursul său.

Președintele Senatului a evidențiat că securitatea regională nu poate fi construită „dacă regulile sunt ignorate”.

„Războiul Rusiei a provocat suferințe profunde oamenilor din Ucraina. Milioane de familii au pierdut locuințe, rude sau sentimentul de siguranță. Femeile, copiii și persoanele în vârstă au plătit cel mai greu preț. Aceste efecte depășesc granițele Ucrainei. Afectează întreaga regiune. Afectează și România. Nu poți construi securitate regională dacă regulile sunt ignorate. Nicio țară nu se poate simți în siguranță în astfel de condiții. România este alături de Ucraina. Am oferit protecție celor care au fugit din calea războiului. Am oferit ajutor umanitar, sprijin financiar și adăpost. Continuăm să susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în frontierele sale recunoscute internațional. Acest lucru include Crimeea. Slava Ukraini!”, a transmis Abrudean.

