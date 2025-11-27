România mai face un pas pentru aderarea la OCDE. Mircea Abrudean: „Vom ajunge în clubul celor mai selecte economii din lume”.

România a primit avizul formal al Grupului de lucru al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale.

După cum semnalează președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudan, România mai are de obținut o serie de avize pentru a ajunge în clubul celor mai selecte economii ale lumii. Dar eforturile depuse de statul român în procesul de aderare la OCDE au fost recunoscute.

„Am obținut avizul formal al Grupului de lucru pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale.

Mai avem 8 avize de obținut în comitetele de specialitate ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și vom ajunge acolo unde ne dorim, în clubul celor mai selecte economii din lume”, a transmis, joi, președintele Senatului, Mircea Abrudean, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Este vorba de al 17-lea aviz, din cele 25, pe care România trebuie să le obțină pentru a deveni stat membru al OCDE.

Potrivit DNA, evaluarea adoptată în luna octombrie arată că România îndeplinește standardele internaționale în prevenirea și combaterea corupției care implică funcționari publici străini.

„Totodată, evaluarea OCDE recunoaște progresele României și în celelalte recomandări aflate în curs de implementare, rezultate obținute prin aceeași colaborare instituțională.(…). OCDE a evidențiat capacitatea DNA de a desfășura investigații eficiente în cazurile de mituire străină și de a coopera cu autorități din alte state. De asemenea, România a fost remarcată pentru implicarea activă în mecanismele internaționale de evaluare, prin participarea la examinarea altor state parte la Convenție.

Obținerea avizului formal reprezintă un semnal puternic privind angajamentul României în consolidarea integrității și a luptei împotriva corupției la nivel international”, a transmis, joi, Direcția Națională Anticorupție.

Mircea Abrudean a adresat felicitări Ministerului Justiției, Direcției Naționale Anticorupție și Ministerului Afacerilor Externe și instituțiilor care au sprijinit eforturile pentru un nou pas decisiv pentru aderarea la OCDE.

De altfel, la mijlocul lunii noiembrie, România obținea o evaluare pozitivă în Grupul de lucru pentru integritate publică al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Beneficiile aderării la OCDE

OCDE reunește 38 de state, printre cele mai dezvoltate din lume din punct de vedere economic. Organizația s-a impus de-a lungul deceniilor drept un for economic strategic, al cărui obiect de activitate îl reprezintă colectarea, analizarea, diseminarea și urmărirea punerii în practică a celor mai bune politici publice în măsură să asigure creșterea economică, prosperitatea și dezvoltarea durabilă în rândul statelor membre și la nivel global.

Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) este cel mai important proiect de țară după integrarea în NATO și Uniunea Europeană.

Concret, aderarea României la OCDE înseamnă modernizarea administrativă și economică a țării, consolidarea credibilității internaționale și a încrederii investitorilor, precum și accesul la bune practici și expertiză. Acest proces va duce la beneficii precum stabilitatea financiară sporită, dobânzi mai mici pentru împrumuturi și investiții străine mai atractive.

