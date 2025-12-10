România, pilon strategic în apărarea Flancului Estic. Mircea Abrudean: „Este esențial să continuăm să investim în apărare”.

România are un rol esențial în protejarea Flancului Estic. „Țara noastră este protejată și le mulțumesc tuturor celor care se asigură că rămâne astfel”, a transmis președintele Senatului, Mircea Abrudean, în urma vizitei la Centrul Național de Instruire de la Cincu.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat, marți, în urma vizitei oficiale la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” de la Cincu, județul Brașov, alături de președintele Camerei Deputaților din Marele Ducat al Luxemburgului, Claude Wiseler, că țara noastră este protejată și le-a mulțumit celor care se asigură că rămâne astfel.

„În contextul vizitei oficiale a președintelui Camerei Deputaților din Marele Ducat al Luxemburgului, Claude Wiseler, am fost astăzi la Centrul Național de Instruire Întrunită Getica de la Cincu, județul Brașov, unde își desfășoară activitatea un detașament de militari din Luxemburg”, a notat Mircea Abrudean (PNL Cluj) într-un mesaj publicat marți pe pagina de Facebook.

Baza militară destinată instruirii este un punct strategic pentru întărirea posturii NATO pe Flancul Estic. Situat în inima Transilvaniei, centrul dispune de 104 kilometri pătrați, fiind cea mai mare bază de antrenament din România și una dintre cele mai importante din Europa Centrală și de Est.

„România este membră NATO și un pilon strategic în apărarea Flancului Estic. Este esențial să continuăm să investim în Armata României: în oameni, în bazele de antrenament și în capabilitățile de luptă.Țara noastră este protejată, iar eu le mulțumesc tuturor celor care se asigură că rămâne astfel. Le mulțumesc lor și familiilor lor!”, a adăugat președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean.

După cum arată șeful Senatului, de la izbucnirea războiului din Ucraina, baza de la Cincu se află într-un amplu proces de dezvoltare, găzduind permanent Grupul de Luptă NATO dislocat în România (NATO Battle Group Romania), cu Franța ca națiune-cadru și cu militari români, francezi, belgieni, spanioli și luxemburghezi, aproximativ 1.800 în prezent.

„Astăzi am văzut o coordonare ireproșabilă, tehnică militară de ultimă generație, simulatoare de înaltă performanță care permit inclusiv antrenamente la distanță, din țări diferite, folosind același câmp de luptă, condiții moderne de instruire și cazare, multă determinare, dăruire și, în același timp, zâmbete”, a mai spus președintele Senatului.

