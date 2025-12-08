PSD ar putea intra în Opoziție după rezulatul dezastruos al social-democraților la alegerile din București. Ce se întâmplă cu Coaliția de guvernare?

Tulburări în Coaliție după scorul dezastruos obținut de PSD la alegerile locale parțiale din București. Partidul condus de Sorin Grindeanu ia în calcul intrarea în Opoziție.

După ce PSD a pierdut Primăria Capitalei, formațiunea condusă de Sorin Grindeanu ia în calcul intrarea în Opoziție.

Ciprian Ciucu (PNL) a obținut 36,16% din voturi la alegerile locale parțiale organizate duminică pentru Primăria Capitalei și a câștigat detașat fotoliul de primar general în timp ce Daniel Băluță (PSD) s-a plasat abia pe locul trei în opțiunile electoratului, cu doar 20,51% din voturi.

Surse din conducerea PSD au declarat în această dimineață că liderii partidului analizează în aceste momente inclusiv scenariul ieșirii de la guvernare, pe motiv că „oamenii au arătat că votează mesajul Opoziției”, notează Digi24.ro

Social-democrații au pierdut alegerile pentru pentru Primăria Bucureștiului, scrutin cu miză importantă pentru PSD.

Ciprian Ciucu a câștigat detașat Primăria Capitalei cu peste 36% din voturi. Daniel Băluță (PSD) s-a plasat abia pe locul trei cu 20,51% din voturi|Sursa: AEP

De altfel, social-democrații au pierdut pe bandă rulantă la toate alegerile importante: Gabriela Firea a pierdut în fața lui Nicușor Dan la alegerile locale din iunie 2024, iar Marcel Ciolacu a obținut cel mai slab scor la prezidențialele din noiembrie anul trecut. Nici scrutinul prezidențial din mai 2025, prin candidature lui Crin Antonescu (PSD-PNL), nu a trecut testul urnelor.

Social-democrații au fost surprinși de scorul obținut de Daniel Băluță (PSD), care s-a plasat abia pe locul trei, după Anca Alexandrescu. Astfel, faptul că Anca Alexandrescu, susținută de AUR, a atras de partea sa alegătorii care în mod tradițional ar fi votat candidatul PSD, a întărit convingerea în interiorul partidului că PSD ar trebui să intre în Opoziție, arată sursa citată.

Cel mai probabil, o decizie în acest sens va fi luată la începutul anului viitor, după aprobarea bugetului pentru 2026. Astfel, PSD rămâne în Coaliție pentru împărțirea banilor pentru instituții și către primăriile din țară, însă fostul lider Marcel Ciolacu, care a obținut șefia Consiliului Județean Buzău, declara duminică seara că partidul trebuie să facă o analiză dacă mai rămâne în Coaliție sau nu.

PSD în Coaliție, dar fără USR sau în Opoziție

În același timp, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că actuala coaliție de guvernare trebuie să meargă mai departe.

„Nu pot să răspund în numele altor parlamentari, decât, în principiu, în numele parlamentarilor PSD. Eu nu cred așa ceva. Cred că coaliția trebuie să meargă mai departe”, a precizat Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă susținută la sediul central al PSD, potrivit Agerpres.ro

Întrebat dacă actuala coaliție de guvernare ar trebui să continue în aceeași formulă de patru partide sau mai bine se renunță la USR, liderul social-democraților a răspuns:

„O să facem evaluări. Sigur, noi vorbim și suntem sub impresia acestui scor de pe București, care e un scor politic undeva peste 20% al candidatului PSD. Este în acest moment un scor care nu ne satisface. Nu putem să spunem că lucrurile sunt așa cum ne-am dorit”, a explicat Grindeanu.

„Cei care au avut Bucureștiul au fost cei de la USR, principala forță politică. Eu spun că nu suntem singurii care, în acest moment, trebuie să facem analiza Organizației București. Cred că și alții. Evident trebuie să ținem cont de semnale și de faptul că e cam clar că lucrurile sunt un pic separate în cadrul coaliției între politicile pe care le vrem noi a fi promovate și cele pe care le doresc cei de la USR. O să vedem cum vor evolua lucrurile”, a adăugat liderul PSD, Sorin Grindeanu.

