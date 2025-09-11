PSD amenință că își ia jucăriile și pleacă din Coaliție dacă PNL și USR fac alianță pentru București

Un nou scandal în Coaliție generat de disputele privind data alegerilor pentru Primăria Capitalei. Grindeanu pune în joc soarta Coaliției dacă PNL și USR se aliază.

PSD amenință că își ia jucăriile și pleacă din Coaliție dacă PNL și USR fac alianță pentru București| Foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik

După scandalul pe tema proiectelor finanțate prin fondurile PNRR, Coaliția de guvernare se află într-un nou impas: PSD condiționează funcționarea acesteia de alegerile din București.

PSD, USR și PNL nu au ajuns la un acord cu privire la stabilirea datei pentru desfășurarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, dar nici la modul în care vor fi reprezentate partidele: candidat comun sau dacă fiecare partid va avea un candidat propriu.

PSD amenință că își ia jucăriile și pleacă din Coaliție: PNL și USR să nu facă alianță

Social-democrații s-ar retrage din coaliția de guvernare, dacă PNL și USR fac o alianță pentru București, a declarat primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

„O alianță PNL-USR (...) exclude ceva sigur, îl exclude pe PSD, pentru că trebuie să depășim acest stadiu al ipocriziei”, a anunțat, joi, Daniel Băluță. Potrivit acestuia, disputa de fond nu este legată de data alegerilor, ci este legată de un program pentru bucureșteni.

În același timp, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că alegerile din București reprezintă un punct ce trebuie depășit dacă se dorește continuarea coaliției.

„Nu e vorba de data alegerilor, este vorba despre această coaliție, dacă ne dorim sau nu să meargă înainte. Și am să mă explic. Nu are nimeni niciun fel de problemă dacă fiecare parte componentă din această coaliție găsește de cuviință să-și scoată un candidat, să meargă înainte, să-și facă programul, să discutăm în mod constructiv despre București și despre proiectele Bucureștiului. De asemenea, nu ne opunem în a avea un candidat comun al acestei coaliții. Ceea ce credem - și am mai spus acest lucru - credem că trebuie a fi evitat să existe combinații din acestea de câte doi din trei care să ducă la izolarea - eu vorbesc în numele PSD-ului - a PSD-ului în coaliție. Acest lucru va duce, într-un final, la ridicarea gradului de instabilitate politică și poate să ducă chiar și la ruperea coaliției”, a afirmat Grindeanu, citat de Agerpres.ro

Liderul PSD a adăugat că o soluție ar putea fi un candidat comun.

Potrivit Digi24.ro, USR susține desfășurarea alegerilor în toamnă, PSD pledează pentru amânarea scrutinului pentru primăvară, însă deocamdată Coaliția nu a reușit să stabilească data organizării alegerilor pentru Capitală.

