Acuzații grave: Student străin cu tulburări psihotice, preluat cu întârziere de Ambulanță. Horia Simu (SAJ Cluj): „Pacientul, care era total cooperant, a fost preluat din camera de cămin, nu din cabinetul medical”.

Un student străin, cu o potențială tulburare psihotică și care a apelat la serviciul cabinetului studențesc din Observator, a fost preluat cu întârziere de ambulanță, acuză medicul Sanda Curea. În același timp, șeful SAJ Cluj arată că pacientul a fost preluat din camera de cămin în stare conștientă și cooperant, nefiind vorba despre un Cod roșu de urgență.

Un pacient străin care acuza o stare de tulburare psihotică și care a apelat la serviciul cabinetului medical studențesc din Observator a fost preluat după două ore de un echipaj de ambulanță.

Cazul produs la finalul săptămânii trecute a fost semnalat de medicul Sanda Curea, care denunță intervenția tardivă a serviciului de ambulanță.

Însă, după cum arată șeful SAJ Cluj, cazul nu a reprezentat o urgență, iar echipajul medical l-a preluat pe student în stare conștientă și cooperant, iar după o consultație de specialitate, acesta a a ajuns acasă.

„Nu era un caz de urgență. În același timp erau și alte intervenții la accidente și gravide la Gherla.

Astfel, deși pacientul acuza stări de greață, după cum relatează medicul de familie, nu i-a fost administrată nicio perfuzie, iar când a intervenit ambulanța, studentul era în camera de cămin: un pacient conștient și cooperant, orientat temporo-spațial. A avut nevoie să vorbească cu un psihiatru pentru tratament, deci nu văd unde e urgența. A fost dus la camera de gardă de la Psihiatrie, iar după un sfert de oră a ajuns acasă”, a explicat pentru monitorulcj.ro managerul general al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Cluj, Horia Simu.

Incidentul s-a produs în după amiaza zilei de vineri, iar după cum notează medicul Sanda Curea, studentul a acuzat stări de greață și a solicitat intervenția unei ambulanțe.

„Vineri 5 decembrie, la ora 15.30, a intrat în cabinet un student străin de naționalitate arabă, cunoscut cu psihoză, în faza de decompensare în lipsa tratamentului.

A menționat o «stare de rău, sentiment de inutilitate, de anxietate și panică de a rămâne singur în camera».

Am monitorizat pacientul și acesta a dorit să chemăm 112 de la cabinet.(...). La ora 15.40 am apelat 112. După două ore, ambulanța nu sosise și starea pacientului se agravase cu grețuri și vărsături”, relatează medicul clujean.

Pacientul a solicitat ulterior sa își facă spălări rituale și rugăciuni, iar în condițiile în care era slăbit, a rămas sub obervație în cabinetul medical.

„Văzând că este slăbit, l-am invitat să se întindă pe canapeaua de consultații din sala de tratament, ceea ce a făcut și a intrat într-o stare de somnolență, nu știm dacă nu era sub influența substanțelor interzise”, a adăugat medicul Sanda Curea, care cere un răspuns clar din partea Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Cluj în ceea ce provește protocolul de intervenție.

Însă, potrivit managerului SAJ Cluj pacientul a fost preluat de un echipaj de ambulanță din camera de cămin, nu din cabinetul medical studențesc.

Horia Simu a explicat în ce situații un caz medical poate reprezenta un Cod roșu de intervenție:

„Ambulanța l-a preluat din camera de cămin, nu din cabinetul medical. Dacă era vorba de o urgență, ar fi trebuit să primească un tratament, o perfuzie în urma consultației.

Am citit fișa pacientului și am vorbit cu asistenta medicală: pacientul voia să discute cu un psihiatru, altfel era total cooperant.

Cazul pacientului psihic pe Cod roșu presupune un pacient agresiv, intervenția Poliției, sau pacientul cu depresie cu iminență de suicid.

Pacientul nu prezenta niciun simptom specific la momentul consultului.

Într-un loc public, spre exemplu P-ța Mihai Viteazu, vorbim de urgență de gradul I și dacă este AVC, și dacă este orice altceva. Cabinetul medical este un spațiu unde pacientul este protejat.

Dar, repet, în același moment erau înregistrate și alte urgențe.

Vom face o analiză a acestui caz”, a adăugat șeful SAJ Cluj, Horia Simu.

