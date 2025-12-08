Șeful diplomației italiene cere reformarea Uniunii Europene. Antonio Tajani: Puterea de veto a țărilor din UE trebuie eliminată „în multe domenii de politică”.

Șeful diplomației italiene, Antonio Tajani, cere o reformă majoră a Uniunii Europene pentru a crește influența UE pe scena mondială.

Foto: Depositphotos.com

Uniunea Europeană are nevoie de o reformă instituțională majoră pentru a inversa direcția în care influența sa scade pe scena mondială, a declarat ministrul italian de externe Antonio Tajani pentru cotidianul Corriere della Sera, într-un interviu publicat luni și citat de Reuters, potrivit Agerpres.ro

Șeful diplomației italiene cere reformarea Uniunii Europene. Antonio Tajani: Puterea de veto a țărilor din UE trebuie eliminată „în multe domenii de politică”.

„Rolurile președintelui Comisiei Europene și ale președintelui Consiliului European ar trebui combinate, iar această persoană ar trebui aleasă direct de cetățeni”, a spus Tajani, care face parte din partidul de centru Forza Italia.

El a afirmat că puterea de veto a țărilor din UE ar trebui eliminată „în multe domenii de politică”.

„Parlamentul European ar trebui să aibă puterea de a propune noi legi”, a mai sugerat șeful diplomației italiene.

Tajani a subliniat totodată că birocrația UE ar trebui redusă drastic, astfel încât „două norme să fie abolite pentru fiecare normă nou creată”.

Foto: Depositphotos.com

