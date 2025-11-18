Mircea Abrudean: „Fără un cadru juridic adaptat transformărilor economice, nicio reformă nu își poate atinge scopul”

Adaptabilitatea cadrului legislativ și juridic, predictibilitatea și continuarea investițiilor în apărare reprezintă teme esențiale pentru România în contextul provocărilor actuale, semnalează președintele Senatului. „Ne aflăm într-un moment în care Europa are nevoie nu doar de analiză, ci și de direcție, viziune și decizii curajoase”, spune Mircea Abrudean.

În cadrul Delphi Economic Forum, desfășurat la București, șeful Senatului a atras atenția asupra necesității unor politici curajoase, bazate pe un cadru juridic coerent, care să răspundă provocărilor la care sunt chemate să facă față statele europene, inclusiv România.

Transformările geopolitce reclamă o abordare integrantă și adaptată, esențială pentru securitate și dezvoltare economică prin intermediul investițiilor.

„Fără siguranță, nu pot exista investiții. Fără predictibilitate, nu poate exista creștere”, arată președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean (PNL).

Mircea Abrudean a semnalat importanța strategiei și a colaborării, precum și a consensului necesar proiectelor de dezvoltare pentru România.

„Ne aflăm într-un moment în care Europa are nevoie nu doar de analiză, ci și de direcție, viziune și decizii curajoase.

Este foarte important, dincolo de toată incertitudinea și de toate provocările cu care ne confruntăm, să recunoaștem evoluțiile pozitive pentru România și să vorbim mai mult despre ele, pentru că țara noastră a înregistrat progrese semnificative în ultimii ani, cu un organ legislativ al cărui rol devine esențial.

Fără un cadru juridic coerent, previzibil, adaptat transformărilor economice globale, nicio reformă nu își poate atinge cu adevărat scopul. Un Parlament funcțional, capabil să construiască consens în jurul proiectelor majore de modernizare, este un pilon al dezvoltării și un partener indispensabil pentru mediul de afaceri.

Și, mai mult, pe măsură ce regiunea noastră devine un punct cheie pentru securitatea globală, acest subiect nu mai este o chestiune de strategie, ci fundamentul oricărei discuții despre economie. Fără siguranță, nu pot exista investiții. Fără predictibilitate, nu poate exista creștere”, a transmis Mircea Abrudean într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Șeful Senatului a reafirmat angajamentul României drept partener previzibil și de încredere în regiune. În acest sens, investițiile în apărare și cooperarea regională rămân prioritare.

„Pentru aceasta, avem nevoie de investiții în apărare, cooperare regională și parteneriate puternice și reafirm angajamentul României de a fi un partener previzibil și o voce puternică a regiunii”, a adăugat Mircea Abrudean în mesajul transmis la prima ediție a Delphi Economic Forum.

