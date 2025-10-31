Mircea Abrudean: „Securitatea energetică și securitatea cibernetică, esențiale pentru protejarea siguranței naționale”.

România se plasează pe locul 6 la nivel internațional în ceee ce privește amenințările cibernetice, situație în care securitatea energetică devine un pilon esențial. „Acum sistemele informatice controlează fluxurile de energie, iar protejarea lor devine o condiție esențială pentru siguranța națională”, spune președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean.

Mircea Abrudean: „Securitatea energetică și securitatea cibernetică, esențiale pentru protejarea siguranței naționale”.|Foto: monitorulcj.ro

Președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL Cluj), a participat, vineri, la deschiderea celei de-a doua zile a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, desfășurat la Cluj-Napoca.

Președintele Senatului Mircea Abrudean, la Forumul de Securitate Cibernetică în Energie desfășurat la Cluj-Napoca|Foto: monitorulcj.ro

După cum a arătat președintele Senatului, România are o legislație adaptată pentru protecția în fața provocărilor care vizează securitatea cibernetică, dar tema rămâne de o extremă actualitate.

Mircea Abrudean: „Securitatea energetică și securitatea cibernetică, esențiale pentru protejarea siguranței naționale”.

„În calitate de Președinte al Senatului, pot vorbi despre legislație, însă cu privire la securitatea cibernetică vă pot spune mai multe din calitățile anterioare pe care le-am avut.

Mircea Abrudean: „Securitatea energetică și securitatea cibernetică, esențiale pentru protejarea siguranței naționale”.|Foto: monitorulcj.ro

Ca Secretar General al Guvernului am coordonat mai multe instituții legate de energie – e vorba de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG), e vorba de Autoritatea Competentă pentru Reglementarea Operațiunilor Offshore la Marea Neagră (ACROPO), precum și companiile Transelectrica ȘI Transgaz. O altă instituție importantă este Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC).

Legat de Transelectrica, avem o investiție foarte mare, aflată în derulare, care se referă la retehnologizare, modernizare și digitalizarea sistemului național de tramsport de energie electrică, care are legătură și cu securitatea cibernetică – o investiție de 56 de milioane de euro, finanțată prin REPower EU”, a declarat președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean.

Green Energy Corridor, investiție strategică pentru România

Președintele Senatului a amintit de vizita efectuată în Azerbaidjan, unde a avut discuții consistente cu președintele azer Ilham Aliyev.

Unul dintre proiectele importante dezvoltate în parteneriat cu Azerbaidjanul, Green Energy Corridor, vizează cablul submarin de înaltă tensiune în curent continuu, de 1.200 km, care va traversa Marea Neagră. Proiectul este evaluat la 3,5 miliarde euro.

„Securitatea energetică și securitatea cibernetică sunt două concepte ce nu mai pot fi privite separat. Acum sistemele informatice controlează fluxurile de energie, iar protejarea lor devine o condiție esențială pentru siguranța națională.

Securitatea energetică și securitatea cibernetică înseamnă protejarea securității naționale”, a adăugat Mircea Abrudean.

România, în clasamentul statelor vizate de atacuri cibernetice

Conform statisticilor oficiale, România se plasează pe locul 6 la nivel internațional din punct de vedere al amenințărilor de securitate cibernetică.

„Potrivit unui raport publicat în acest an, Bucureștiul a fost lunar ținta a peste 1 milion de amenințări la adresa securității energetice (Cyber Attacks). Sunt cifre îngrijorătoare. Ceea ce se întâmplă la nivel mondial trebuie să ne dea de gândit: mă refer la dezinformare, la războiul hibrid, la fake news-uri. Sunt tot felul de știri alarmiste care vizează securitatea. Cred că este foarte important să comunicăm cât mai direct în acest context, cât mai transparent. Iar cei care suntem în poziții de răspundere trebuie să vorbim mai mult și să explicăm aceste situații”, a declarat președintele Senatului.

În 2026, România va deveni stat membru OCDE

Pentru recredibilizarea statului și a instituțiilor, specialiștii trebuie să vorbească mai mult decât politicienii, a spus Abrudean, care a oferit exemplul OCDE

„Pentru că sunt mulți antreprenori prezenți, voi spune câteva aspecte și despre OCDE. Din păcate, mulți dintre români nu știu ce înseamnă și e tot din vina noastră, pentru că nu explicăm îndeajuns: e vorba de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, iar aderararea la OCDE este cel mai important obiectiv de țară pentru România acum, care se traduce în credibilitate externă și dobânzi mult mai mici la care statul se împrumută, dar și investiții.

Astăzi, aceste dobânzi sunt extrem de mari: 11 miliarde de euro sunt dobânzile pe care le plătește anual statul român”, a explicat președintele Senatului.

În 2026, România va deveni stat membru OCDE.

România, legislație modernă pentru a răspunde provocărilor cibernetice

După cum a arătat președintele Senatului, România dispune de o legislație adapată pentru a face față provocărilor care prevesc securitatea.

Forumul de Securitate Cibernetică în Energie, Cluj-Napoca, 31 octombrie 2025|Foto: monitorulcj.ro

„România este pregătită să facă față provocărilor globale, pentru că este bine pregătită și la nivel legislativ. Unul dintre avantajele întâlnirilor de acest gen este că ne pot da idei și soluții, care vin de la specialiști. Trebuie să rămânesc deschiși la aceste soluții și să le transpunem în legi.

În general, România are un cadru destul de bine consolidat în ceea ce privește domeniul de care discutăm. Avem legea privind energia eoliană offshore: exploatarea resurselor nu este doar o opțiune tehnologică, ci o abordare strategică pentru independența și reziliența energetică. Avem și legea privind apărarea și securitatea cibernetică – una dintre cele mai moderne legi din UE, care ne oferă instrumentele necesare pentru a proteja infrastructurile critice și pentru a asigura un spațiu digital sigur pe întreg teritoriul național”, a mai spus Mircea Abrudean, președintele Senatului.

Președintele Senatului a amintit și de incidentul de la finalul lunii trecute, în care o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian național. După cum a aexplicat Abrudean, piloții au avut permisiunea de a interveni. Însă, a semnalat Mircea Abrudean, în temele sensibile, cei care ar trebui să ofere explicații sunt reprezentanții cu atribuții directe:

„Este vorba despre siguranța României, despre care ar trebui să vorbească cei responsabili: ministrul Apărării și președintele țării. În rest, nu e cazul să intevină teoreticienii. Trebuie să vorbească cei avizați, iar mesajul trebuie transmis clar. Instrumente legale există: Senatul a aprobat legislația privind doborârea dronelor, deci putem să le dăm jos, dacă e cazul. Dar acest ultim aspect trebuie stabilit de cei avizați”, a spus Mircea Abrudean.

Energia viitorului nu poate fi separată de tehnologie și de digitalizare

Președintele Senatului s-a referit și la capabilitățile energetice ale României de la Marea Neagră, care sunt autonome și controlate de la distanță de sisteme informatice complexe. Aceste sisteme vor funcționa în deplină siguranță datorită măsurilor de securitate cibernetică adoptate de statul român.

„Investițiile energetice și securitatea cibernetică se împletesc într-o strategie unitară pentru protejarea interesului național”, a spus Mircea Abrudean.

Una dintre concluziile prezentate de președintele Senatului arată că energia viitorului nu poate fi separată de tehnologie și de digitalizare. Securitatea cibernetică devine o condiție fundamentală pentru funcționarea sigură a sistemelor energetice, în condițiile în care în care nivelul de amenințare cibernetică în domeniul energiei a crescut exponențial în ultimii ani.

Forumul de Securitate Cibernetică în Energie

În perioada 30-31 octombrie, Cluj-Napoca devine centrul dezbaterilor naționale cu privire la protecția infrastructurilor critice, odată cu organizarea celei de-a treia ediții a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, un eveniment de referință pentru domeniul energetic românesc, organizat în parteneriat cu Ministerul Energiei.

Forumul de Securitate Cibernetică în Energie, Cluj-Napoca, 31 octombrie 2025|Foto: monitorulcj.ro

Evenimentul reunește, și în acest an, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai companiilor energetice, specialiști în securitate cibernetică și experți din mediul academic, într-un dialog constructiv despre provocările și soluțiile care definesc reziliența sectorului energetic.

Participă aproximativ 350 de oameni, ceea ce confirmă interesul și necesitatea unui cadru comun de colaborare între industrie, administrație și mediul privat.

Forumul de la Cluj confirmă, astfel, statutul său de platformă esențială de schimb de idei, bune practici și parteneriate și contribuie activ la consolidarea culturii de securitate cibernetică în domeniul energiei din România.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: