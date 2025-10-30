Cablu de curent din Azerbaidjan până în România. Mircea Abrudean: „Există oportunități de colaborare.”

Președintele Senatului României, clujeanul Mircea Abrudean (PNL) s-a întâlnit cu președintele Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean s-a întâlnit cu președintele Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev | Foto: Facebook, Mircea Abrudean

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean a avut o întrevedere oficială cu Ilham Aliyev, președintele Republicii Azerbaidjan. Cei doi oficiali au discutat asptecte importante.

„La întâlnirea cu președintele Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev, am punctat câteva aspecte importante pentru politica externă a României, dar nu înainte de a-i fi mulțumit pentru sprijinul oferit în deblocarea și încheierea negocierilor în Acordul privind Coridorul de mijloc Marea Neagră - Marea Caspică. Discuțiile au vizat normalizarea relațiilor dintre Azerbaidjan și Armenia, inclusiv semnarea unei declarații la Washington în prezența președintelui SUA și parafarea Acordului privind pacea și stabilirea relațiilor interstatale dintre Azerbaidjan și Armenia. Cred sincer că acest lucru va contribui la asigurarea păcii și dezvoltării în întreaga regiune”, a transmis Mircea Abrudean, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Cablu de curent electric din Azerbaidjan până în România

Președintele Senatului a afirmat că pentru România și Azerbaidjan există ample oportunități de cooperare și importanța legăturilor interparlamentare și a colaborării în avansarea relațiilor bilaterale trebuie consolidată.

„Proiecte precum cablul de curent continuu electric pe ruta Azerbaidjan - Georgia - România - Ungaria, pentru livrarea energiei regenerabile din Azerbaidjan și Asia Centrală către Europa este doar un exemplu de cooperare extraordinar care trebuie replicat cu altele, în domenii cât mai diverse, cum ar fi digitalizarea, înaltele tehnologii, sectorul agro-alimentar, turismul și industria de apărare”, a conchis Mircea Abrudean.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: