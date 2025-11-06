Mircea Abrudean: „România e o țară sigură și protejată de NATO”

România este o țară sigură și protejată de NATO, a dat asigurări, miercuri, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, în cadrul întâlnirii avute cu președintele Senatului, Mircea Abrudean, și mai mulți senatori.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean și Mark Rutte, Secretarul general al NATO, București, 5 noiembrie 2025|Foto: Mircea Abrudean - Facebook

În urma discuțiilor cu secretarul general al NATO, președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL) a arătat că securitatea Flancului Estic rămâne o prioritate pentru Alianță.

Mircea Abrudean, președintele Senatului, după întrevederea cu Mark Rutte, secretarul general al NATO. „România este o țară sigură și protejată de NATO”|Foto: Mircea Abrudean - Facebook

Este prima vizită efectuată de Mark Rutte în România de la preluarea conducerii Alianței Nord-Atlantice în toamna anului trecut.

Mircea Abrudean: „România e o țară sigură și protejată de NATO”

„România este o țară sigură și protejată de NATO. Secretarul general, Mark Rutte, ne-a asigurat de asta la întâlnirea de astăzi. Alianța Tratatului Atlanticului de Nord este constant preocupată de protejarea Flancului Estic și de consolidarea Regiunii Mării Negre care trebuie să fie un spațiu sigur pentru oameni, comerț și investiții. Comunicarea este extrem de importantă în tot ceea ce facem pentru a nu lăsa loc de interpretare, iar mesajele secretarului general al NATO, Mark Rutte, pe care acesta le transmite legat de siguranța și securitatea pe Flancul Estic sunt foarte clare”, a scris Mircea Abrudean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Potrivit președintelui Senatului, „România, la rândul ei, este angajată să facă tot ceea ce depinde de ea”.

„Am consolidat apărarea antiaeriană și capacitățile de monitorizare, când Parlamentul a adoptat legislație suplimentară care permite instituțiilor românești să acționeze ferm împotriva incidentelor cu drone. Întărim capabilitățile de producție, cele mai recente exemple fiind fabricile Hanwha Aerospace și Rheinmetall. Securitatea rămâne prioritatea noastră principală”, a subliniat președintele Senatului.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se află miercuri și joi la București, în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței.

Vizita înaltului oficial al NATO are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare/NATO Industry Forum, un eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele aliate.

