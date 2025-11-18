Decizia Coaliției: Pensia magistraților va fi 70% din venitul net. Kelemen Hunor: „Nu umblăm la cuantumul stabilit”.

Coaliția a decis că pensia magistraților va fi de 70% din venitul net, însă perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare a magistraților poate fi extinsă de la 10 la 15 ani.

Kelemen Hunor: „Coaliția a decis că pensia magistraților va fi 70% din salariu, nu umblăm la cuantumul stabilit”|Foto: Eugenia Pasca - Agerpres

Președintele UDMR Kelemen Hunor a anunțat, marți, la RFI, decizia Coaliției de guvernare cu privire la legea privind pensionarea magistraților.

Astfel, pensia magistraților va fi 70% din salariu, însă poate fi negociată prelungirea perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani.

Decizia Coaliției: Pensia magistraților va fi 70% din venitul net. Kelemen Hunor: „Nu umblăm la cuantumul stabilit”

„Toată lumea din coaliție este de acord să vedem dacă mai e nevoie de o consultare azi-mâine, toată lumea este de acord că în această săptămână trebuie să trimitem pentru aviz la CSM și toată lumea este de acord că nu umblăm la cuantum, deci 70 % din valoarea salariului.

La perioada de tranziție, eu pot să vă spun ce am propus: eu aș accepta o prelungire de la 10 la 15 ani, dacă și colegii mei vor fi de acord. Dacă căutăm un compromis, din partea arcului guvernamental este o posibilitate de a arăta că pacea socială și guvernarea justă și dreaptă e lucrul cel mai important”, a explicat Kelemen Hunor la RFI.

Liderul UDMR a precizat că probabil astăzi va mai avea loc o discuție între premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan, dar coaliția este obligată să trimită în această săptămână la CSM pentru avizare proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților.

„Probabil azi premierul va discuta și cu președintele, dar noi suntem obligați să trimitem proiectul spre avizare. Nu cred că CSM va sta 30 de zile pentru aviz, pentru că nu trimitem un proiect nou, nu trimitem un proiect diferit”, a adăugat Kelemen Hunor, potrivit sursei citate.

Următorul pas: reforma pensiilor militare

Președintele UDMR a anunțat că urmează reforma pensiilor speciale din zona militară:

„În societate, așteptarea este pentru o guvernare mai dreaptă. Și trebuie să urmeze și alții. Aici, magistrații au avut dreptate, pentru că ne-au reproșat că am început cu ei. Urmează zona militară. Și acolo există vârsta de pensionare mult mai redusă și pensiile de serviciu mult mai mari. Deci noi nu putem ocoli. Dacă vreau să fiu drept față de magistrați, atunci trebuie să recunosc că din tot ce înseamnă pensiile speciale, ei au o valoare în procent de 8,9%, cu grefierii, cu CCR, cu Curtea de Conturi se ajunge la nouă și ceva la sută, deci sub 10%. Marea majoritate, ca și volum al pensiilor de serviciu, ca să nu folosesc termenul de pensia specială, este în zona militară, jandarmi, Poliție, Armată, SRI și așa mai departe(…). Și acest Guvern are obligația de a merge mai departe cu aceste reforme”, a mai spus Kelemen Hunor.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: