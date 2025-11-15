Judecătorii și procurorii CSM care se opun tăierii pensiilor speciale din justiție încasează anual 9,5 milioane de lei

Venituri amețitoare ale membrilor Consiliului Superior al Magistraturii: judecătorii și procurorii care se opun tăierii pensiilor speciale din justiție încasează anual 9,5 milioane de lei.

Judecătorii și procurorii CSM, venituri anuale de 9,5 milioane de lei. Consiliul Superior al Magistraturii se opune tăierii pensiilor speciale din justiție|Foto: Depositphotos.com

Veniturile anuale ale membrilor aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se ridică la 9.409.842 de lei (1.881.968 de euro), cel mai bogat fiind judecătorul Daniel Grădinaru, care câștigă anual 1.039.668 de lei, iar cea mai „săracă” fiind procuroarea Emilia Ion, cu 393.069 de lei anual, informează Libertatea.ro

Judecătorii și procurorii CSM, care se opun tăierii pensiilor speciale din justiție, încasează anual 9,5 milioane de lei

Potrivit ultimelor date ale Institutului Național de Statistică, venitul mediu net anual în România este de 65.316 lei, ceea ce înseamnă că cel mai bogat magistrat din CSM câștigă de 16 ori mai mult, semnalează sursa citată.

Cât încasează anual membrii Consiliului Superior al Magistraturii?

Lista membrilor CSM și a sumelor încasate anual:

*Daniel Grădinaru, judecător – 1.039.668 de lei (207.933 de euro)

*Denisa-Angelica Stănişor, judecător – 1.024.574 de lei (204.914 euro)

*Narcis Erculescu, judecător – 664.667 de lei (132.933 de euro)

*Claudiu-Marian Drăguşin, Judecător – 622.745 de lei (124.549 de euro)

*Gheorghe-Liviu Odagiu, judecător – 599.109 lei (119.821 de euro)

*Alin-Vasile Ene, judecător – 571.036 de lei (114.207 euro)

*Elena-Raluca Costache, președintele CSM – 568.512 lei (113.702 euro)

*Ioan Sas, avocat, reprezentant al societăţii civile – 562.202 lei (112.440 de euro)

*Ramona-Graţiela Milu, judecător – 554.472 de lei (110.894 de euro)

*Mihaela-Laura Radu, judecător – 549.242 de lei (109.848 de euro)

*Fănel Mihalcea, reprezentant al societăţii civile – 513.924 de lei (102.784 de euro)

*Bogdan-Silviu Staicu, procuror – 475.174 de lei (95.034 de euro)

*Claudiu-Constantin Sandu, procuror, vicepreședinte CSM – 446.977 de lei (89.395 de euro)

*Daniel-Constantin Horodniceanu, procuror – 418.920 de lei (83.784 de euro)

*Mărioara-Cătălina Sîntion, procuror – 405.551 de lei (81.110 euro)

*Emilia Ion, procuror – 393.069 de lei (78.613 euro) Total: 9.409.842 lei (1.881.968 euro).

Fără acord pe legea care modifică pensiile magistraților

Negocierile pe tema legii pensiilor speciale, desfășurate miercuri la Cotroceni, nu au dus la niciun acord.

Magistrații au solicitat ca pensia lor să fie de 65% din brut, în timp ce coaliția propune 70 de procente din net. Potrivit proiectului inițial asumta de Guvernul Bolojan, pensia maximă în cazul magistraților era stabilită la 70% din ultimul salariu net, iar vechimea minimă în muncă era majorată la 35 de ani.

Conform termenului limită impus de Comisia Europeană (CE), România trebuie să adopte legea pensiilor magistraților până în 28 noiembrie 2025. În caz contrar, țara noastră va pierde 231 de milioane de euro din PNRR.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: