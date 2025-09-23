Rețeaua Moscovei. Acțiuni conspirative, propagandă și tehnici de manipulare pentru influențarea alegerilor din România și Republica Moldova.

Republica Moldova este ținta atacurilor concertate rusești în contextul alegerilor decisive din 28 septembrie. Moscova și-a canalizat toate forțele pentru a influența votul moldovenilor prin tehnici de manipulare, propagandă și acțiuni conspirative, în baza unor scenarii aplicate la alegerile prezidențiale din România.

Rețeaua Moscovei. Acțiuni conspirative, propagandă și tehnici de manipulare pentru influențarea alegerilor din România și Republica Mooldova.| Foto: monitorulcj.ro

Jurnaliștii de la publicația NordNews din Moldova s-au infiltrat într-una dintre multiplele rețele de influență rusești, create prin intermediul ONG-ului „Evrazia”, pentru a documenta modul în care Rusia vrea să manipuleze votul moldovenilor la alegerile decisive din 28 septembrie.

Faptele documentate indică o ingerință sistematică a Federației Ruse în politica Republicii Moldova, prin intermediul rețelei „Evrazia” și al sateliților săi: finanțare, instruiri, rețele de teren și mesaje calibrate pentru a slăbi instituțiile și a distorsiona votul liber.

Numele fostului candidat la alegerile prezidențiale din România, Călin Geogescu, cercetat penal pentru constituirea ori sprijinirea grupărilor cu caracter fascist, rasist, xenofob sau antisemit, apare frecvent în „rețeaua” Moscovei.

Unul din nucleele activiștilor proruși din R. Moldova s-a format prin intermediul chat-urile Telegram pentru tinerii care participau la programul organizat și finanțat de ONG-ul „Evrazia”, controlat de oligarhul pro-rus Ilan Șor.

Rețeaua Moscovei: acțiuni conspirative, propagandă și tehnici de manipulare pentru deturnarea parcursului european al Moldovei

„Evrazia” se prezintă drept „o organizație non-profit activă, care lucrează la rezolvarea problemelor socio-economice din regiunile din Eurasia”. În realitate, însă, se ocupă preponderent de operațiunile hibride ale Rusiei pe întregul spațiu post-sovietic, fiind coordonată din interiorul Kremlinului de politicieni de rang înalt de la Moscova, inclusiv de Serghei Kirienko, prim-adjunctul Administrației Prezidențiale, cunoscut drept „eminența cenușie” a lui Vladimir Putin.

Pentru implicarea în acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova, ONG-ul a fost inclus pe lista sancțiunilor în Uniunea Europeană, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii.

„Experții” din rețeaua Moscovei i-au instruit pe participanții la „Hackathonul tehnologiilor electorale”, inițiat în mai 2025, cum să „gestioneze” opinia publică în context electoral.

Participanții au analizat metode de schimbare a comportamentului unei persoane, tehnici de manipulare a răspunsurilor respondenților și metode de presiune psihologică. Toate acestea au fost prezentate drept „instrumente de campanie electorală”, dar, în realitate, arătau ca o instruire pentru manipularea alegătorilor țintă.

Ulterior, programul de „instruire” a inclus și recrutarea voluntarilor pentru crearea rețelelor teritoriale de tineri agitatori. Astfel, zeci de persoane pregătite de ruși au realizat sondaje „fomatoare” și măsurători ale ratingului simpatiilor politice prin care încercau să manipuleze convingerile politice ale oamenilor.

În paralel cu desfășurarea sondajelor, participarea la evenimente off-line și semnarea contractului de „voluntariat” cu Partidul „Moldova Mare”, partid prorus asociat cu oligarhul Ilan Șor, unii dintre participanți au fost cooptați la cursul „Info Lider”, prin care tinerii implicați trebuiau să realizeze și să posteze clipuri video pe TikTok, Facebook și Instagram, menite să discrediteze partidul PAS.

Zeci de moldoveni, cooptați în promovarea campaniei lui Georgescu pe TikTok

Potrivit Dianei Cearskaia, responsabilă de polit-tehnologi și imagine în cadrul Partidului „Moldova Mare”, o schemă similară a funcționat și în primul tur al alegerilor prezidențiale din România, în noiembrie 2024: un detașament de 65 de persoane ar fi lucrat în campania pe TikTok pentru politicianul prorus Călin Georgescu.

„Știi că pentru români a lucrat o echipă formată din 65 de oameni numai pe TikTok? Ești la curent? Dar știi câți bani au fost investiți acolo? Am o mapă cu toate pozițiile indicate. Echipa tehnică era atât de puternică. Dacă aș fi avut asemenea posibilități, pot doar să visez la asta. Deși Partidul „Moldova Mare” este, poți să spui, zero, începând de la conducere și până la participarea în alegeri, dacă aș avea o asemenea echipă, aș învinge la sigur în alegeri” a declarat Diana Cearskaia în cadrul unei discuții cu jurnaliștii sub acoperire de la NordNews.

Sursa: NordNews.md

Femeie din rețeaua lui Călin Georgescu, arestată în Moldova. Portofel digital cu 107 milioane de dolari, găsit la percheziții

Recent, fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, a anunțat că o femeie implicată în rețeaua care a încercat să manipuleze alegerile prezidențiale din România în favoarea lui Călin Georgescu a fost reținută. Aceasta a făcut parte și din gruparea care vizează destabilizarea Republicii Moldova, prin recrutarea de tineri moldoveni și instruirea lor în Serbia, precum și prin campanii de manipulare pe rețelele sociale.

Anatol Șalaru a mai precizat că, la percheziții, forțele de ordine moldovene au descoperit un portofel digital cu criptomonede în valoare de 107 milioane de dolari.

„Am cunoscut de la început subiectul anchetei (NordNews – n.red.) și așteptam cu nerăbdare să fie făcută public, ceea ce ține de implicarea în alegerile din România, fiindcă această doamnă, care îi explica lui Dumitru Pelin că 65 de tineri din Moldova, vorbitori de limba română, au lucrat pentru Călin Georgescu, pe toate rețelele, a fost reținută de Poliție”, a declarat fostul ministru al Apărării de la Chișinău pentru Antena3.ro

Protestatari plătiți de Kremlin

După cum arată jurnaliștii de la Ziarul de Gardă, citați de BBC, protestele desfășurate la Chișinău împotriva referendumului proeuropean din toamna anului trecut, au fost susținute cu banii Moscovei.

„Am demonstrat că aceste proteste au fost plătite, protestatarii au fost plătiți”, spune Natalia Zaharescu, jurnalist ZdG, potrivit BBC. Aceasta se așteaptă ca Rusia să recurgă la aceleași practici în contextul alegerilor parlamentare programate duminică.

Pregătiți de Wagner pentru a provoca haos în Moldova

În apropierea alegerilor parlamentare din Moldova, polițiștii și serviciile de securitate din R. Moldova au reținut mai mulți bărbați, printre care doi cetățeni finlandezi, suspectați de organizarea dezordinilor în masă.

Pootrivit datelor din anchetă, citate de jurnaliștii moldoveni, aceștia au fost instruiți în tabere de gherile din Republica Srpska, regiunea autonomă din Bosnia și Herțegovina, de persoane conectate la gruparea paramilitară rusă Wagner.

„Începând din luna iulie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu alte agenții, investighează pregătirea unor tulburări masive. În urma perchezițiilor efectuate, 74 de persoane au fost arestate” luni, a declarat procurorul-șef al acestei instituții, Victor Furtună.

Forțele de securitate din Republica Moldova au anunțat anterior că au efectuat peste 250 de percheziții în cadrul unui dosar penal pentru „pregătirea de tulburări masive și acțiuni destabilizatoare, coordonate din Federația Rusă de către elemente criminale” la alegerile legislative ce vor avea loc duminică.

