Zeci de spcialiști pregătiți de Rusia au lucrat pe TikTok pentru susținerea lui Călin Georgescu la alegerile din noiembrie 2024. Expert: „În România s-a folosit un discurs anti-european”.

Călin Georgescu a fost susținut de cel puțin 65 de specialiști pregătiți de Moscova, pentru promovarea candidaturii sale la alegerile prezidențiale din 2024 prin intermediul aplicației TikTok.

Potrivit jurnaliștilor de la publicația NordNews din Moldova, care s-au infiltrat într-una dintre multiplele rețele de influență rusești, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost susținut de 65 de specialiști pregătiți de Rusia pentru a promova candidatura sa pe TikTok și a discredita direcția pro-europeană a României.

„În România s-a folosit foarte mult un discurs anti-european fără a fi neapărat și un discurs extrem de dur pro-rus.

Vedem folosirea unor tactici similare (în R. Molova – n.red.), de la plata unor sume de bani pentru anumiți micro-infulenceri, prin aplicația FameUP, care pune în legătură micro-influenceri cu diverse branduri, și până la plata unor personaje cu milioane de urmăritori, inclusiv cântăreți de manele”, a declarat expertul Mihai Isac, citat în investigația realizată de NordNews.

În baza unor scenarii aplicate deja la alegerile prezidențiale din România, Moscova încearcă manipularea votului moldovenilor la scrutinul de duminică.

Numele fostului candidat la alegerile prezidențiale din România, Călin Geogescu, cercetat penal pentru constituirea ori sprijinirea grupărilor cu caracter fascist, rasist, xenofob sau antisemit, apare frecvent în „rețeaua” Moscovei.

Cum sprijină rețeaua Moscovei candidații pro-ruși?

„Experții” din rețeaua Moscovei i-au instruit pe participanții la „Hackathonul tehnologiilor electorale”, inițiat în mai 2025, cum să „gestioneze” opinia publică în contextul electoral din Moldova.

Unii dintre participanți au fost cooptați la cursul „Info Lider”, prin care tinerii implicați trebuiau să realizeze și să posteze clipuri video pe TikTok, Facebook și Instagram, menite să discrediteze partidele pro-europene și să promoveze liderii susținuți de Rusia.

Potrivit Dianei Cearskaia, responsabilă de polit-tehnologi și imagine în cadrul Partidului „Moldova Mare”, partid prorus asociat cu oligarhul Ilan Șor, o schemă similară a funcționat și în primul tur al alegerilor prezidențiale din România, în noiembrie 2024: un detașament de 65 de persoane ar fi lucrat în campania pe TikTok pentru politicianul prorus Călin Georgescu.

Sursa: NordNews.md

„Știi că pentru români a lucrat o echipă formată din 65 de oameni numai pe TikTok? Ești la curent? Dar știi câți bani au fost investiți acolo? Am o mapă cu toate pozițiile indicate. Echipa tehnică era atât de puternică. Dacă aș fi avut asemenea posibilități, pot doar să visez la asta. Deși Partidul „Moldova Mare” este, poți să spui, zero, începând de la conducere și până la participarea în alegeri, dacă aș avea o asemenea echipă, aș învinge la sigur în alegeri” a declarat Diana Cearskaia în cadrul unei discuții cu jurnaliștii sub acoperire de la NordNews.md

Proiectul rusesc „InfoLider” a fost folosit în susținerea lui Călin Georgescu: de obicei, mesajele postacilor erau însoțite de hashtaguri precum: #NuRomânia, #NuEU, #Nuglobaliștilor, #Crizademocrației.

